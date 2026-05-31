محافظ بني سويف يناقش تقرير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة لمتابعة سير العمل بالجهات الحكومية

تلقى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،تقريراً من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة"التفتش المالي والإداري"بشأن جهود الإدارة خلال النصف الأول من شهر مايو الجاري ،في مجال بحث الشكاوى الواردة لإدارات وأجهزة المحافظة والموضوعات والشكاوى التي تشارك في فحصها الإدارة،وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل بالجهات والمصالح التي تُشرف عليها المحافظة

وكشف التقرير_ الذي عرضه ناصر سيف مدير الإدارة _أنه تم،خلال تلك الفترة،توجيه 69زيارات مُفاجئة،شملت : المنطقة السادسة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، و4 زيارات للوحدات الصحية بقرى(هلية، بدهل، أبسوج،النويرة، بجانب وحدة الملاريا باهناسيا) ، و2زيارة في قطاع التعليم(ديوان عام مديرية التربية والتعليم، ومركز التطوير التكنولوجي)،بالإضافة إلى زيارة لديوان عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، فضلاً عن فحص ومشاركة في فحص أكثر من 40 شكوى "إدارية وعادية"

وكلف محافظ بني سويف مسؤولي الإدارة ،بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير،والمتمثلة في:حالات الغياب،وتلافي أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري ،واعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.