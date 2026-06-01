محافظ كفر الشيخ يوجه بإصلاح خط مياه قطر 6 بوصة بقرية الفقهاء القبلية

وجه المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، بصيانة وإصلاح خط مياه الشرب قطر 6 بوصة بقرية الفقهاء القبلية بمركز سيدي سالم، لضمان انتظام الخدمة وعدم تأثر المواطنين، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، تحت إشراف فتحي يوسف، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم.

أكد محافظ كفر الشيخ، ضرورة حل مشكلات المواطنين وتلبية احتياجاتهم بالتعاون مع الجهات المعنية، مشددًا على استمرار أعمال التطوير ورفع كفاءة المرافق، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالينا بمختلف القطاعات.

خصصت محافظة كفر الشيخ خطوطًا للتواصل واستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين عبر الخط الساخن (114)، بالإضافة إلى رقم (0473220792)، للتعامل الفوري مع الشكاوى والعمل على حلها في أسرع وقت.