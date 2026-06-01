محافظ الغربية: انتظام الصيانة الدورية للمعدات ركيزة أساسية لنجاح منظومة النظافة

قام اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية بجولة تفقدية داخل جراج الحملات الميكانيكية بحي أول وثان ومركز ومدينة طنطا، لمتابعة الحالة الفنية لمعدات وسيارات النظافة والتأكد من انتظام أعمال الصيانة ورفع الكفاءة التشغيلية لها، بما يضمن استمرار العمل بكفاءة في رفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بالشوارع، بحضور اللواء محمد منصور شعير السكرتير العام للمحافظه.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الجولة، تابع المحافظ معدلات الصيانة الجارية، واطمأن على جاهزية المعدات للعمل الميداني، واستمع إلى شرح من القائمين على منظومة الصيانة حول موقف الإصلاحات وعمليات التجهيز الفني للمركبات، موجّهًا بضرورة الالتزام بالمتابعة اليومية والدورية لكافة المعدات وعدم السماح بتراكم الأعطال.

تحرك تنفيذي

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن ملف النظافة يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على أن الحفاظ على كفاءة المعدات واستمرار صيانتها بشكل منتظم يمثل الضمان الحقيقي لاستدامة الخدمة ورفع كفاءتها، خاصة داخل المدن ذات الكثافة السكانية العالية.