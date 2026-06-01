قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الدرندلي: بعثة المنتخب تضم 59 فردا فقط ضمن القائمة الرسمية
مفاجأة في أسعار المانجو 2026 .. الكيلو يبدأ من 25 جنيهًا لهذه الأصناف
صبا مبارك تكشف سر مشاركتها في مسلسل ورد على فل وياسمين
رد فعل محمد صلاح عقب إقالة سلوت من ليفربول |شاهد
أسعار الذهب اليوم في مصر 1 يونيو 2026.. تراجع جديد وعيار 21 يفقد 50 جنيهًا
هل ينتهي زمن الذهب؟.. عضو اقتصادية الشيوخ يكشف ما سيحدث للأسواق إذا توقفت الحرب
مصر فوق الجميع.. أحمد موسى: دعم المنتخب في كأس العالم مش اختيار
لبنان: إسرائيل لن تهاجم الضاحية وحزب الله سيوقف هجماته
انتعاش الجنيه المصري.. تراجع جماعي لأشهر العملات العربية والأجنبية اليوم في البنوك
جي إم سي تلمح لمستقبل همر بنسخ أصغر وأكثر عملية لمنافسة برونكو
خبير عسكري: الولايات المتحدة تُصدِّر نحو 43% من حجم الأسلحة على مستوى العالم
تحركات برلمانية لمواجهة خطر الإيبولا.. مطالب بتشديد الرقابة على المنافذ ورفع جاهزية المستشفيات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

واشنطن بوست: البنتاجون يطلق مشروعا بـ54 مليار دولار لبناء جيش من الطائرات القاتلة

شركات ناشئة أسسها هواة طائرات مسيرة
شركات ناشئة أسسها هواة طائرات مسيرة
أ ش أ

في تحول لافت يعكس طبيعة الحروب الحديثة، يتجه الجيش الأمريكي إلى شركات ناشئة أسسها هواة طائرات مسيرة ومتسابقين سابقين، في محاولة لبناء واحدة من أكبر ترسانات الطائرات بدون طيار في العالم، وذلك ضمن خطة طموحة تصل قيمتها إلى 54.6 مليار دولار، تهدف إلى سد فجوة استراتيجية كشفتها الحروب الأخيرة في أوكرانيا والشرق الأوسط.

وأوضحت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن وزارة الحرب (بنتاجون) أطلقت هذا العام مسابقة تحمل اسم "هيمنة الدرون"، وهي برنامج تنافسي يمتد 18 شهرًا ويمنح عقودًا دفاعية بقيمة 1.1 مليار دولار للشركات القادرة على إنتاج ما يصل إلى 300 ألف طائرة مسيّرة انتحارية منخفضة التكلفة.

وأظهرت الحرب الأوكرانية أن الطائرات الصغيرة والرخيصة يمكن أن تغير موازين المعارك. فهذه المسيرات، التي لا تتجاوز تكلفة الواحدة منها نحو 5 آلاف دولار، تمكنت من تدمير دبابات ومركبات مدرعة باهظة الثمن، وأصبحت سلاحًا حاسمًا في خطوط القتال.

كما أثبتت التجارب الإيرانية خلال السنوات الأخيرة أن الطائرات المسيرة قادرة على تنفيذ هجمات بعيدة المدى وتهديد الملاحة البحرية، حتى في مناطق تنتشر فيها قوات عسكرية أمريكية كبيرة.

ودفعت هذه التطورات واشنطن إلى إعادة النظر في عقيدتها العسكرية، والانتقال من الاعتماد على أنظمة تسليح باهظة ومعقدة إلى أعداد ضخمة من الأسلحة الذكية الرخيصة والقابلة للاستهلاك السريع في المعارك.

ومن أبرز الأسماء المشاركة في السباق الأمريكي شركة "نيروس"، التي أسسها سورين مونرو أندرسون، البالغ من العمر 23 عامًا، والذي سبق أن تُوج ببطولة العالم لسباقات الطائرات المسيرة.

ويرى مونرو أندرسون أن المهارات المطلوبة للفوز في سباقات الدرون هي ذاتها التي تجعل هذه الطائرات فعالة في الحروب الحديثة، مؤكدا أن القدرة على المناورة الدقيقة والسرعات العالية تسمح للمسيرات ليس فقط بإصابة الهدف، بل بضرب أكثر نقاطه حساسية بدقة كبيرة.

وقد تمكنت شركته من جمع استثمارات بلغت 120 مليون دولار، كما بدأت بالفعل العمل مع الجيش الأمريكي ومشاة البحرية، وأقامت مصنعًا جديدًا في ولاية كاليفورنيا لإنتاج الطائرات على نطاق واسع.

وأشارت الصحيفة إلى أنه المثير في المنافسة أن العديد من الشركات المتأهلة لم تكن تعمل في المجال العسكري أصلًا، موضحة إن إحدى الشركات اشتهرت بتطوير أنظمة لتحليل جودة العشب في ملاعب الجولف باستخدام الدرون، بينما نشأت أخرى من شركة متخصصة في عروض الطائرات الضوئية الترفيهية.

ويعكس هذا التوجه استراتيجية جديدة لدى البنتاجون تقوم على جذب رواد الأعمال والمبتكرين من خارج الصناعات الدفاعية التقليدية، بدلًا من الاعتماد الكامل على عمالقة التصنيع العسكري.

ويؤكد المسؤولون الأمريكيون أن الابتكار السريع الذي تقدمه الشركات الناشئة قد يكون أكثر فاعلية وأقل تكلفة من برامج التسلح التقليدية التي تستغرق سنوات طويلة وتستهلك مليارات الدولارات.

لانتقاء أفضل الشركات، نظم البنتاجون سلسلة اختبارات ميدانية أطلق عليها اسم "قفازات الهيمنة"وخلال هذه الاختبارات يتم تدريب جنود أمريكيين على استخدام الطائرات خلال ساعات قليلة فقط، ثم تنفيذ مهام قتالية تحاكي ظروف الحرب الحقيقية، مثل إصابة أهداف على بعد ستة أميال أو تنفيذ هجمات داخل المباني.

ويتم بعد كل مرحلة تقليص عدد المنافسين، مع زيادة حجم العقود الممنوحة للفائزين وخفض السعر المطلوب لكل طائرة، بهدف دفع الشركات إلى الابتكار المستمر وتحسين الكفاءة الإنتاجية.

ورغم الحماس الكبير للمشروع، يحذر بعض الخبراء العسكريين من المبالغة في الاعتماد على الطائرات الصغيرة.

فالحرب في أوكرانيا جرت على جبهات ثابتة نسبيًا، ما أتاح للمشغلين استخدام أعداد كبيرة من المسيرات، بينما قد تواجه القوات الأمريكية ظروفًا مختلفة تمامًا في حال خوض عمليات عسكرية بعيدة وسريعة الحركة.

ومع ذلك، يبدو أن صناع القرار في واشنطن مقتنعون بأن مستقبل المعارك سيكون مرتبطًا بشكل متزايد بالطائرات المسيرة، وأن الدول التي ستنجح في إنتاجها بأعداد ضخمة وبأسعار منخفضة ستمتلك أفضلية حاسمة في حروب المستقبل.

الحروب الجيش الأمريكي شركات ترسانات الطائرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026 بالدرجات .. ظهرت الآن

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 |رقمك ومقر لجنتك هنا

أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

الآن.. أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان على موقع التربية والتعليم

سعر الذهب

انهيار سعر الذهب الآن.. عيار 21 يفقد 1000 جنيه من أعلى مستوى

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026 .. المدارس تعلنها بالدرجات

تراجع أسعار الذهب عالمياً اليوم

تزايد المخاوف.. الذهب يتراجع لأدنى مستوى اليوم بعد الضربات الأمريكية الإيرانية

الثانوية العامة

إتاحتها إلكترونيا اليوم والتسليم غدا.. الخريطة الزمنية لأرقام جلوس الثانوية العامة 2026

طلاب

رقم جلوس الصف الثالث الثانوي| التعليم تعلن تطورا عاجلا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

عيد الأضحى المبارك

فعاليات وأنشطة مميزة بمكتبة مصر العامة في أسوان

جامعة الزقازيق

مستشفيات جامعة الزقازيق تستقبل 5098 حالة خلال أيام عيد الأضحى

توريد القمح

ارتفاع إجمالي القمح المورَّد لصوامع الوادي الجديد إلى 547 ألف طن

بالصور

جي إم سي تلمح لمستقبل همر بنسخ أصغر وأكثر عملية لمنافسة برونكو

جي إم سي همر
جي إم سي همر
جي إم سي همر

إزالة 20 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

شكرا فيراري على التقليد .. نيسان تعلق بسخرية على لوتشي الكهربائية

لوتشي و ليف
لوتشي و ليف
لوتشي و ليف

أسعار ميتسوبيشي أتراج موديل 2014 المستعملة في مصر

ميتسوبيشي اتراج
ميتسوبيشي اتراج
ميتسوبيشي اتراج

فيديو

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح ريميكس جديد لأغنية "أنا إنت" بتوقيع الرابر الإسباني المغربي ديلاريو

الشهيد رقيب بهاء جمعة محمود

حكاية بطل| قصى استشهاد رقيب بهاء جمعة محمود.. فيديو

ايوان

عودة إلى الرومانسية.. النجم اللبناني إيوان يختتم ربيع 2026 بـ"بعيش مخنوق"

سعر فستان روبي

فستان روبي يثير الجدل .. رقم صادم لإطلالة تقلب مواقع التواصل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ترامب يدعو لتحالف سني إسرائيلي ضد إيران

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: حين أصبحت السوشيال ميديا ساحات لتصفية الحسابات الشخصية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

المزيد