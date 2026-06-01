رئيسة محكمة الأسرة سابقا تكشف عوار قانون الأسرة

قالت المستشارة هايدي الفضالي رئيسة محكمة الأسرة الأسبق، إن قانون الأحوال الشخصية القديم فيه عوار وخاصة أنه منذ عشرينات القرن الماضي.



وأضافت المستشارة هايدي الفضالي رئيس محكمة الأسرة الأسبق، في لقاء لبرنامج من ماسبيرو، المذاع عبر قناة الأولي، مساء اليوم الاثنين، أن لدينا أطراف محتلفة طرف عايز الحضانة وطرف عايز الأب يأخد كل حاجة وطرف يريد الأم تأخد أيضا كل شيء وكل هذا الأمر يضر المجتمع.

وتابعت المستشارة هايدي الفضالي رئيس محكمة الأسرة الأسبق، أن القانون القديم فيه عوار ونريد ضمان حقوق الطفل الذي لا يرى والده، ولدينا عوار للأم التي ترفع قضية مصاريف دراسية تطر تدفع الأول، وكل طرف يعاند الطرف الأخر.

