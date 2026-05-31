رئيس مدينة كفر الشيخ: التعامل سريعًا مع بلاغات الصرف الصحي خلال إجازة العيد

تابع المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وبناءً على توجيهات المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، سرعة التعامل مع بلاغات وإخطارات الصرف الصحي الواردة بمنطقة عمارات الأوقاف بحي غرب كفر الشيخ، وذلك في إطار الحرص على رفع كفاءة المرافق العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقد تم التعامل الفوري مع البلاغات الواردة بالمنطقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام الخدمة وسرعة الاستجابة للمواطنين، مع استمرار المتابعة للحفاظ على كفاءة شبكة الصرف الصحي وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات.

وأكد المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها على مدار الساعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك للتعامل مع أي بلاغات أو شكاوى ترد من المواطنين، وبالتعاون مع شركه المياه والصرف الصحي ، والعمل على سرعة حلها بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري وجودة الخدمات المقدمة.

وجاءت الأعمال تحت اشراف ومتابعة محمد زكريا رئيس حي غرب كفر الشيخ، وإسلام الرفاعي مساعد رئيس الحي للمرافق والخدمات