محافظ كفر الشيخ يتابع إزالة تعد على الأراضي الزراعية في بيلا.. صور

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، أعمال إزالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية منشية الجرايدة التابعة لمركز بيلا، حيث تم تنفيذ إزالة فورية لتعدٍ بالبناء بالبلوك الأبيض على مساحة حوالي 190 مترًا مربعًا.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات عليها، تحت إشراف الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، فى ضوء الإجراءات التى تتخذها المحافظة بالتصدي بكل حزم لأي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية.

أكد محافظ كفر الشيخ، استمرار المتابعة الميدانية المكثفة لرصد أي مخالفات وإزالتها في المهد، مشددًا على عدم التهاون مع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة ودعمًا لجهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.