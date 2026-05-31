محافظ كفر الشيخ يشيد بـ «العيد أحلى»: رسمت البهجة في مراكز الشباب| صور

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، ختام فعاليات مبادرة «العيد أحلى بمراكز شباب مصر» التي نُفذت بمراكز الشباب والأندية الرياضية على مستوى المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وشهدت إقبالًا كثيفًا من المواطنين والأسر والأطفال للمشاركة في البرامج والأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية التي أُقيمت بالمجان داخل الهيئات الشبابية والرياضية.

ووجه محافظ كفر الشيخ، الشكر لجميع العاملين الذين ساهموا في نجاح المبادرة وخروجها بالشكل اللائق الذي يعكس مكانة مراكز الشباب بمحافظة كفر الشيخ.

أكد محافظ كفر الشيخ أن مراكز الشباب أصبحت مراكز خدمة مجتمعية متكاملة تسهم في بناء الإنسان وتوفير متنفس آمن للأسر والشباب، مشيدًا بالجهود المبذولة لإنجاح المبادرة وتنفيذ الفعاليات المتنوعة التي أدخلت البهجة والسرور على المواطنين طوال أيام العيد، برعاية الوزير جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة.

أشار «المحافظ» إلى أهمية استمرار تطوير الخدمات والأنشطة المقدمة داخل مراكز الشباب، وتوفير بيئة آمنة وجاذبة للمواطنين، مع الالتزام الكامل بتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة داخل المنشآت الرياضية وحمامات السباحة، بما يحقق أعلى مستويات الجودة في الخدمات المقدمة للمترددين.

ومن جانبه، أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن فعاليات مبادرة «العيد أحلى» حققت نجاحًا كبيرًا وأن فرق العمل بمراكز الشباب قدمت نموذجًا متميزًا في التنظيم وتنفيذ البرامج والأنشطة المتنوعة، بما أسهم في إسعاد الأطفال والأسر وتعزيز الدور المجتمعي لمراكز الشباب.

واختُتمت الفعاليات بإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة، ومصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، وبمشاركة فرق العمل بمراكز الشباب والأندية الرياضية بمختلف مدن وقرى المحافظة.