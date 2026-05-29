"عيد أحلى بدون دخان".. مدحت وهبة: أنشطة توعوية بالمحافظات لمواجهة والمخدرات تحت رعاية الرئيس السيسي

أكد مدحت وهبة، المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن العيد والمناسبات تمثل أهمية كبيرة خاصة فى ظل تردد الأسر على ساحات المساجد وخلال صلاة العيد، حيث يتم تنفيذ أنشطة وفعاليات متوسطة لرفع الوعي بخطورة التعاطي وإدمان المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات، لأن هناك معلومات خاطئة مثل أن الحشيش ليس إدمان أو أن المخدرات تساعد على زوال الهموم أو أنها تساعد على تنشيط الذاكرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن من أبرز الدوافع التي تؤدي للتعاطي من ضمنها يكون حب الإستطلاع والتجربة وأصدقاء السوء وبعض المفاهيم المغلوطة ، إلى جانب عمل إرشاد أسري للأسر وتعريفهم بأليات الإكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية التواصل مع الخط الساخن للصندوق وهو 16023 للحصول على كافة الخدمات العلاجية مجانا وبسرية تامة وبأعلي معايير الجودة.

وتابع: “أنشطتنا تكون متنوعة ومختلفة، وهناك أنشطة خاصة للشباب وأنشطة للأطفال، حيث تكون عبارة عن ورش حكي وألعاب تفاعلية مرتبطة بأضرار التدخين، والشباب تكون عبارة عن المفاهيم المغلوطة، والكبار عبارة عن تعريفهم أليات الإكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية التوصل للخط الساخن”.