قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منافس مصر.. إصابة نجم بلجيكا في التدريبات قبل افتتاحية المونديال
محمود سعد ينعى عبدالعزيز مخيون بكلمات مؤثرة: رحل فارس من أهل المحبة
أكدت تضامنها الكامل معهم.. مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت
الجوهرة التي يريدها إيراولا.. أليكس سكوت بين أحلام ليفربول وتمسك بورنموث
القبض على 4 رجال و5 سيدات يستغلون 13 طفلا في أعمال التسول بالجيزة
مباراة افتتاح كأس العالم تواجه شبح التأجيل.. تفاصيل خطيرة
افتتاح 3 مدارس جديدة بالباجور باستثمارات 100 مليون جنيه.. 110 فصلا دراسيا لخفض الكثافات الطلابية وتحسين جودة التعليم بالمنوفية
أمهات مصر: شكاوى من صعوبة امتحان دراسات الإعدادية بالجيزة
موعد ومكان عزاء الفنان الراحل عبد العزيز مخيون
بسبب جثث القتلى.. قطاع غزة يتعرض لغزو القوارض
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي
القليوبية تنفي تسريب امتحان العلوم للشهادة الإعدادية.. والأسئلة المتداولة مزيفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

يديره عامل.. إغلاق مركز غير مرخص لعلاج الإدمان بقنا

مركز علاج إدمان
مركز علاج إدمان
يوسف رجب

ضبط فريق العلاج الحر بنجع حمادي، برئاسة الدكتور خالد همام، مدير العلاج الحر بقنا، وتحت إشراف الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، مركز للصحة النفسية وعلاج الإدمان يُدار بدون ترخيص بقرية بركة بمركز نجع حمادي، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور مصطفى سليم الببلاوي محافظ قنا، والدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بالوزارة بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وضبط المخالف منها.


وأشار بيان إدارة العلاج الحر، إلى أن المركز المضبوط يزاول نشاط طبي دون الحصول على التراخيص الطبية اللازمة، ويديره حال ضبطه أشخاص غير متخصصين في علاج الحالات النفسية، فضلاً عن عدد من العاملين به منتحلي صفة طبية وعدم توافر الإشتراطات الصحية المقررة لتشغيل مثل هذا النوع من المراكز، مما يمثل خطراً داهماً على صحة وسلامة المواطنين المترددين عليه، خاصة مع التعامل مع حالات تحتاج إلى رعاية طبية متخصصة وإشراف طبي كامل داخل منشآت مؤهلة ومرخصة.

وخلال أعمال الحملة، تبين أن المكان يزاول نشاطًا علاجيًا دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، فضلًا عن عدم توافر الاشتراطات الفنية والطبية المطلوبة لممارسة هذا النوع من الأنشطة العلاجية، الأمر الذي يمثل خطورة على المترددين عليه.


وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتنفيذ قرار الغلق والتشميع للمكان المخالف، الذي يديره عامل، مع التأكيد على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة لرصد أي مخالفات مماثلة والتعامل معها بكل حزم وفقًا للقانون.


كما جرى غلق المركز وتحرير محضر بإدارة منشأة طبية بدون ترخيص، مع إحالة الواقعة بالكامل إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.

قنا العلاج الحر قرية بركة الحملات الرقابية منشأة طبية أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قصف صاروخي

الرد الفوري.. الحرس الثوري الإيراني يطلق صواريخ ومسيّرات نحو أهداف أمريكية بالمنطقة

كاف

قرار صادم من كاف قبل المونديال.. عقوبة مفاجئة على مدافع منتخب مصر تثير الجدل

الذهب

هبوط مفاجئ للذهب.. المعدن الأصفر يخسر 1% ويتراجع بقوة بعد الضربات الأمريكية ضد إيران

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

الدواجن

انخفاض 9 جنيهات في الكيلو .. أسعار الدواجن تُفاجئ المُستهلكين اليوم

كأس العالم

دعوات لمقاطعة كأس العالم 2026.. احتجاجات حاشدة تعطل الوصول إلى ملعب الافتتاح في مكسيكو

الشاب المتطوع

بمجهود فردي.. شاب يغلق فتحات سور كوبري جامعة القاهرة حفاظًا على أرواح المواطنين|صور

علي محمد علي

خليهم يسامحوني.. تفاصيل مأساوية لشاب أنهى حياته بعد النصب عليه وتعثر سداد ديونه

ترشيحاتنا

مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي ويبحث عددا من الموضوعات الهامة

مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي ويبحث عددا من الموضوعات الهامة

وزير الإنتاج الحربي يستقبل وفدًا أكاديميًا وطلابيًا من "هندسة الإسكندرية" لبحث سبل توظيف الابتكارات البحثية في الصناعة

توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.. جمبلاط: نولي اهتماما كبيرا لربط البحث العلمي بالصناعة

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الزراعة: ضبط 101 منشأة بيطرية مخالفة و17 قرارا إداريا بغلق 48 مركزا

بالصور

ليس البرتقال.. أفضل فاكهة لتقوية المناعة في الصيف والحفاظ على ترطيب الجسم

ليس البرتقال.. أفضل فاكهة لتقوية المناعة في الصيف والحفاظ على ترطيب الجسم
ليس البرتقال.. أفضل فاكهة لتقوية المناعة في الصيف والحفاظ على ترطيب الجسم
ليس البرتقال.. أفضل فاكهة لتقوية المناعة في الصيف والحفاظ على ترطيب الجسم

لا تتجاهله .. الجوع المستمر قد يكون علامة على مشكلة صحية خفية

لا تتجاهله.. الجوع المستمر قد يكون علامة على مشكلة صحية خفية
لا تتجاهله.. الجوع المستمر قد يكون علامة على مشكلة صحية خفية
لا تتجاهله.. الجوع المستمر قد يكون علامة على مشكلة صحية خفية

بلايستيشن متحرك.. أستون مارتن تطلق أغرب سيارة في العالم

أستون مارتن فالكيري
أستون مارتن فالكيري
أستون مارتن فالكيري

إزالة 20 حالة تعد على املاك الدولة والاراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

المزيد