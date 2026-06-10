يديره عامل.. إغلاق مركز غير مرخص لعلاج الإدمان بقنا

ضبط فريق العلاج الحر بنجع حمادي، برئاسة الدكتور خالد همام، مدير العلاج الحر بقنا، وتحت إشراف الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، مركز للصحة النفسية وعلاج الإدمان يُدار بدون ترخيص بقرية بركة بمركز نجع حمادي، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور مصطفى سليم الببلاوي محافظ قنا، والدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بالوزارة بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وضبط المخالف منها.



وأشار بيان إدارة العلاج الحر، إلى أن المركز المضبوط يزاول نشاط طبي دون الحصول على التراخيص الطبية اللازمة، ويديره حال ضبطه أشخاص غير متخصصين في علاج الحالات النفسية، فضلاً عن عدد من العاملين به منتحلي صفة طبية وعدم توافر الإشتراطات الصحية المقررة لتشغيل مثل هذا النوع من المراكز، مما يمثل خطراً داهماً على صحة وسلامة المواطنين المترددين عليه، خاصة مع التعامل مع حالات تحتاج إلى رعاية طبية متخصصة وإشراف طبي كامل داخل منشآت مؤهلة ومرخصة.

وخلال أعمال الحملة، تبين أن المكان يزاول نشاطًا علاجيًا دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، فضلًا عن عدم توافر الاشتراطات الفنية والطبية المطلوبة لممارسة هذا النوع من الأنشطة العلاجية، الأمر الذي يمثل خطورة على المترددين عليه.



وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتنفيذ قرار الغلق والتشميع للمكان المخالف، الذي يديره عامل، مع التأكيد على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة لرصد أي مخالفات مماثلة والتعامل معها بكل حزم وفقًا للقانون.



كما جرى غلق المركز وتحرير محضر بإدارة منشأة طبية بدون ترخيص، مع إحالة الواقعة بالكامل إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.