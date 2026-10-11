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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل الذرة الحلوة بالزبدة والليمون في المنزل.. وصفة سهلة بطعم المحلات

الذرة الحلوة
الذرة الحلوة
ريهام قدري

تعد الذرة الحلوة بالزبدة والليمون من الوجبات الخفيفة التي يفضلها الكبار والصغار، إذ تتميز بمذاقها اللذيذ الذي يجمع بين حلاوة الذرة الطبيعية ونكهة الزبدة الغنية مع الليمون المنعش. ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة في معظم المطابخ، لتكون وجبة جانبية مناسبة بين الوجبات أو إضافة شهية إلى مائدة الأسرة.

وتتميز هذه الوصفة بسهولة تحضيرها، إذ لا تحتاج إلى وقت طويل أو أدوات خاصة، كما يمكن التحكم في كمية الزبدة والليمون والتوابل حسب الرغبة، للحصول على مذاق قريب من الذرة التي تباع في المحلات.

مكونات الذرة الحلوة بالزبدة والليمون

لتحضير الذرة الحلوة بالزبدة والليمون، يمكن تجهيز المكونات التالية:

- كوبان من حبوب الذرة الحلوة، سواء كانت طازجة أو مجمدة أو معلبة.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون، ويمكن زيادتها حسب الرغبة.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح أو حسب الحاجة.
- رشة من الفلفل الأسود.
- رشة من الشطة أو البابريكا، حسب الرغبة.
- ملعقتان كبيرتان من الماء.

طريقة تحضير الذرة الحلوة بالزبدة والليمون

تبدأ الخطوة الأولى بوضع حبوب الذرة في إناء مناسب مع كمية قليلة من الماء، ثم تترك على نار متوسطة حتى تنضج وتصبح طرية. وتحتاج الذرة الطازجة أو المجمدة عادة إلى نحو 5 إلى 10 دقائق، بينما تحتاج الذرة المعلبة إلى بضع دقائق فقط لتسخينها بعد تصفيتها من السائل الموجود داخل العبوة.

بعد ذلك، تصفى الذرة من الماء الزائد، ثم تضاف الزبدة وتقلب جيدًا حتى تذوب وتغلف الحبوب بالكامل، ما يمنحها مذاقًا غنيًا وقوامًا شهيًا.

وفي الخطوة التالية، يضاف عصير الليمون مع الملح والفلفل الأسود، ويمكن إضافة القليل من الشطة أو البابريكا للحصول على نكهة أكثر تميزًا. وتقلب المكونات على نار هادئة لمدة دقيقة تقريبًا حتى تمتزج النكهات، ثم ترفع الذرة من على النار وتقدم ساخنة.

سر تحضير الذرة بالزبدة والليمون مثل المحلات

للحصول على مذاق مميز، يفضل إضافة الزبدة بعد تسوية الذرة، حتى تحتفظ بنكهتها الغنية، مع إضافة عصير الليمون في نهاية التحضير للحفاظ على مذاقه المنعش.

ويمكن أيضًا إضافة ملعقة كبيرة من الحليب أثناء التقليب للحصول على قوام أكثر نعومة وكريمية، مع مراعاة عدم الإكثار من السوائل حتى لا تصبح الذرة مائية.

كما يمكن تقديمها في أكواب صغيرة مع القليل من الزبدة المذابة وقطرات الليمون على الوجه، أو إضافة رشة من البابريكا لإضفاء نكهة مختلفة.

وتظل الذرة الحلوة بالزبدة والليمون من الوصفات المنزلية السهلة التي يمكن تعديل مكوناتها وفقًا للذوق الشخصي، سواء بتقليل الزبدة أو زيادة الليمون أو إضافة التوابل المفضلة، للحصول على وجبة خفيفة شهية ومناسبة لمختلف الأوقات.

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