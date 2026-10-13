أسامة كمال: المصالح الأمريكية تدفع ترامب للتفاهم مع روسيا رغم الخلافات بشأن أوكرانيا

قال الإعلامي أسامة كمال، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كتب على منصة «تروث سوشيال» أن وسائل الإعلام التي تروج للأخبار الزائفة لا تريد الاقتراب من القصة، مؤكدًا أنه اتخذ القرار الصحيح لصالح الشعب الأمريكي، وأن «أمريكا دائمًا في المقام الأول».

وأضاف أسامة كمال، خلال تقديمه برنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة Dmc، أن السياسة ليست فقط فن الممكن، وإنما هي أيضًا فن إدارة المستحيل، مشيرًا إلى أن المصالح الاقتصادية وارتفاع الأسعار داخل الولايات المتحدة دفعا الرئيس الأمريكي وإدارته إلى اتخاذ قرارات تعكس طبيعة الحسابات السياسية والاقتصادية.

وأوضح أن روسيا وافقت، في التاسع من أكتوبر، على إتاحة أكثر من 4.8 مليون طن من الديزل للأسواق العالمية، فيما أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصًا مؤقتًا يسمح بالتعاملات المتعلقة ببيع الديزل الروسي وتسليمه واستيراده إلى الولايات المتحدة حتى السابع من أبريل من العام المقبل.

وأشار كمال إلى أن هذه الخطوة تعكس تغليب المصالح الأمريكية، قائلًا إن إدارة ترامب أبرمت تفاهمات مع روسيا، رغم المواقف السابقة التي اتخذتها ضد موسكو، معتبرًا أن ذلك يأتي في إطار حسابات المصلحة، حتى لو كان على حساب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي وصف القرار بأنه ضعيف.

وتابع أن التعامل الأمريكي مع الملف الأوكراني تحكمه اعتبارات المصلحة بالدرجة الأولى، موضحًا أن زيلينسكي ليس أولوية عندما تتعارض مصالحه مع المصالح الأمريكية.

ولفت إلى تصريحات السيناتور الجمهوري توم تيليس، الذي قال إن هناك حجة مشروعة للقول إن الرئيس لم يلتزم بالقانون، في حين أبدت دول أوروبية مستفيدة من الصفقة دعمها لزيلينسكي، ردًا على اقتراح ترامب بأن أوكرانيا تحتاج إلى زعيم جديد قادر على إبرام اتفاق.

واختتم أسامة كمال حديثه بالتأكيد أن هذه التطورات تعكس قواعد السياسة القائمة على المصالح، حيث تتقدم الحسابات الاقتصادية والاستراتيجية على الاعتبارات الأخرى.