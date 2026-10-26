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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: موافقة أغلبية البرلمان على تفويض الرئيس السيسي بإرسال قوات لدعم الأشقاء بالسعودية تعكس حرص مصر على حماية الأمن العربي

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب محمد منير ربيع، عضو مجلس النواب، إن موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب على تفويض فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم الأشقاء بالمملكة العربية السعودية، تعكس حرص الدولة المصرية على مساندة أشقائها العرب والوقوف إلى جانبهم في مواجهة التحديات التي تهدد أمنهم واستقرارهم.

العلاقات المصرية السعودية

وأكد ربيع أن العلاقات المصرية السعودية تمثل ركيزة أساسية للأمن القومي العربي، مشددًا على أن أمن المملكة العربية السعودية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري، وأن التضامن بين البلدين ضرورة للحفاظ على استقرار المنطقة ومواجهة التحديات الإقليمية.

وأوضح عضو مجلس النواب أن موقف مصر الداعم لأشقائها يأتي انطلاقًا من ثوابتها التاريخية ومسؤوليتها العربية، وحرصها الدائم على حماية الأمن القومي العربي، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة بما يحفظ سيادتها واستقرارها.

تفويض البرلمان

وأشار ربيع إلى أن موافقة أغلبية البرلمان تعكس دعمًا للموقف المصري تجاه التطورات الإقليمية، وثقة في قدرة القيادة السياسية على اتخاذ القرارات التي تحقق مصالح الدولة المصرية وتحافظ على أمنها القومي، مع الالتزام بمسؤوليات مصر تجاه أشقائها العرب.

واختتم النائب محمد منير ربيع تصريحه بالتأكيد على أن مصر كانت وستظل سندًا لأشقائها العرب، وأن وحدة الصف العربي والتكاتف في مواجهة التحديات يمثلان ضرورة أساسية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة

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