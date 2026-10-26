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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان في زيارة مفاجئة لمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع الابتدائية.. ويوجه بتوفير المستلزمات اللازمة للطلاب

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

أجرى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان زيارة مفاجئة لمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع الإبتدائية للوقوف على مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب ، والتعرف على إحتياجاتهم الفعلية على أرض الواقع .

توفير المستلزمات اللازمة 

ووجه المهندس عمرو لاشين بتوفير عدد من المستلزمات والإحتياجات اللازمة لأبنائه الطلاب بالمدرسة بما يسهم فى تهيئة بيئة تعليمية متكاملة ومناسبة لهم ، وتوفير أوجه الدعم والرعاية التى تساعدهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية فى أجواء ملائمة ، مع مراعاة طبيعة إحتياجاتهم التعليمية والتأهيلية .

الإهتمام بالطلاب ذوى الإعاقة

وأكد المحافظ أن الإهتمام بالطلاب من ذوى الإعاقة يأتى فى ظل الإهتمام الملحوظ من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وفى مقدمة أولويات العمل التنفيذى ما يضمن توفير الخدمات التعليمية الملائمة لهم ، وتعزيز فرص دمجهم ومشاركتهم الفعالة فى المجتمع وذلك فى إطار توجه الدولة نحو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والإهتمام بجميع فئات المجتمع .

تواصل محافظة أسوان جهودها للإرتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة للطلاب من ذوى الإعاقة من خلال المتابعة الميدانية وتلبية إحتياجات المدارس بما يسهم فى توفير بيئة تعليمية متكاملة وداعمة لجميع الطلاب .

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