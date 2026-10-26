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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان.. إزالة الأدوار المخالفة بإمتداد الإسكان المميز وحى العقاد جنوب المدينة

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

رصد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، خلال جولاته الميدانية الصباحية ، وجود عدد من المبانى المخالفة بإمتداد منطقة الإسكان المميز وحى العقاد بنطاق حى جنوب مدينة أسوان .

إزالة الأدوار غير المرخصة والتعامل الحاسم مع مخالفات البناء

ووجه المهندس عمرو لاشين بإزالة الأدوار العليا غير المرخصة، مع التشديد على إلتزام أصحاب العقارات السكنية بالأدوار المحددة وفقاً للتراخيص الصادرة، مؤكداً عدم التهاون مع أى مخالفات من شأنها الإخلال بالقواعد المنظمة للبناء أو التأثير على المظهر الحضارى والعمرانى للمدينة.

جهود متنوعة

 

كما شدد المحافظ على إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أى عقارات مماثلة يتم رصد مخالفات بها، بما يضمن فرض سيادة القانون وتحقيق الإنضباط فى منظومة البناء، والحفاظ على التخطيط العمرانى والمظهر الجمالى لزهرة الجنوب .

تواصل محافظة أسوان جهودها الميدانية للتصدى لمخالفات البناء وإزالة الأدوار غير المرخصة، مع تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الإلتزام بالتراخيص وتحقيق الإنضباط العمرانى والحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة.

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