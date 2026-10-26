ضبط 2500 لتر سولار وبنزين داخل مخزن مواد بترولية مدعمة بأسوان

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تعليماته بتكثيف الرقابة على محطات الوقود ومنافذ تداول المواد البترولية للحفاظ على حقوق الدولة فى السلع الإستراتيجية المدعمة ، والتصدى لكافة صور التلاعب أو التهريب أو الإحتكار ، ومنع حجب هذه السلع عن المواطنين أو الإتجار بها خارج الأطر القانونية ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

ضبط مواد بترولية مدعمة قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء

وفى هذا الإطار ، نجحت حملة مكبرة نفذتها مديرية التموين بأسوان بقيادة المهندس محمد أبو الحسن مدير المديرية، وبمشاركة قسم الرقابة التجارية ومباحث التموين فى مداهمة أحد المخازن المعدة لتجميع وتخزين المواد البترولية المدعمة من الدولة ، تمهيداً لتهريبها والتصرف فيها بالمخالفة للقوانين والقرارات التموينية المنظمة لتداولها.

جهود متنوعة

نتائج جهود الحملة المكبرة

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط كمية تبلغ ألفى لتر من السولار بما يعادل نحو 2 طن ، بالإضافة إلى 500 لتر من بنزين 80 ، وذلك بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، فضلاً عن ضبط سيارة نقل جامبو داخل المخزن.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والمخالفين، مع العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.