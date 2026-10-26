قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم: أول زيادة في مرتبات المعلمين ستكون في يوليو 2027
وزير المالية: سنعمل على منح زيادات مالية كبيرة للاخصائيين والإداريين
جوتيريش: دور مصر لا يمكن الاستغناء عنه في القضية الفلسطينية
جوتيريش: لا سلام في الشرق الأوسط دون حل الدولتين.. وأطالب برفع القيود عن مساعدات غزة
إخفاق طوفان الأقصي يلاحقه.. نتنياهو يواجه غضب الإسرائيليين في أول انتخابات منذ هجوم 7 أكتوبر
وزير التعليم: نعمل على تحسين أوضاع المعلمين ماليا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي
جوتيريش: مصر مركز أساسي في الإقليم وشريك استراتيجي للأمم المتحدة
جوتيريش: الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب يجب أن تستند إلى القانون الدولي
وزير التعليم: زيادات أجور المعلمين من أكبر الزيادات وستصل ل 15 ألف جنيه
يناير يفتح باب الرحيل والاحتراف العربي.. هل اقتربت علاقة الزمالك مع أحمد فتوح من خط النهاية؟
378 فرصة عمل جديدة بالقليوبية.. رواتب تصل لـ13 ألف جنيه في 3 شركات كبرى
حدث تاريخي في لندن لأول مرة.. موعد حفل الكرة الذهبية 2026 الليلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 2500 لتر سولار وبنزين داخل مخزن مواد بترولية مدعمة بأسوان

كميات وقود
كميات وقود
محمد عبد الفتاح

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تعليماته بتكثيف الرقابة على محطات الوقود ومنافذ تداول المواد البترولية للحفاظ على حقوق الدولة فى السلع الإستراتيجية المدعمة ، والتصدى لكافة صور التلاعب أو التهريب أو الإحتكار ، ومنع حجب هذه السلع عن المواطنين أو الإتجار بها خارج الأطر القانونية ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

ضبط مواد بترولية مدعمة قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء
وفى هذا الإطار ، نجحت حملة مكبرة نفذتها مديرية التموين بأسوان بقيادة المهندس محمد أبو الحسن مدير المديرية، وبمشاركة قسم الرقابة التجارية ومباحث التموين فى مداهمة أحد المخازن المعدة لتجميع وتخزين المواد البترولية المدعمة من الدولة ، تمهيداً لتهريبها والتصرف فيها بالمخالفة للقوانين والقرارات التموينية المنظمة لتداولها.

جهود متنوعة

نتائج جهود الحملة المكبرة
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط كمية تبلغ ألفى لتر من السولار بما يعادل نحو 2 طن ، بالإضافة إلى 500 لتر من بنزين 80 ، وذلك بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، فضلاً عن ضبط سيارة نقل جامبو داخل المخزن.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والمخالفين، مع العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل إلى 7300 جنيه.. ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم

البنزين

بعد القرارات الجديدة وزيادة الدولار.. أسعار البنزين اليوم في مصر

محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية البحرية يكرّمان نجل الشهيد أحمد المنسي في حفل تخرجه

محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية البحرية يكرمان نجل الشهيد أحمد المنسي في حفل تخرجه

الزمالك

إدارة الزمالك تحيل ملف التعاقد مع اللاعبين الأجانب إلى النيابة

الدولار

رايح على فين..ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم

أنابيب البوتاجاز

رسميا بعد قرار لجنة التسعير.. أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026

آخر وقت لصلاة العشاء

ما هو آخر وقت لصلاة العشاء؟.. الإفتاء توضح حكم تأخيرها إلى منتصف الليل

أسعار الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم الاثنين.. يواصل الصعود فوق 55 جنيها في أغلب البنوك

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

عبد العاطي: جوتيريش صاحب مواقف حكيمة وانحاز دائمًا للقانون الدولي

المساعدات الغذائية

أكثر من 3600 طن من المساعدات الغذائية والطبية تتجه من مصر إلى غزة

الإنترنت

تعديلات مرتقبة لقوانين البيئة والعقارات والأحوال الشخصية ومضاعفة باقة الإنترنت.. تفاصيل

بالصور

100جيجا بـ150 جنيها.. أسعار الإنترنت الجديدة بعد قرارات الحكومة

اسعار الانترنت الجديدة
اسعار الانترنت الجديدة
اسعار الانترنت الجديدة

وزير الري: مصر حريصة على تعزيز العمل العربي المشترك وتبادل الخبرات لتحقيق الأمن المائي

وزير الري يفتتح المؤتمر العربي السابع للمياه
وزير الري يفتتح المؤتمر العربي السابع للمياه
وزير الري يفتتح المؤتمر العربي السابع للمياه

البيضاء بـ84 جنيها.. أسعار الفراخ والبانيه والبيض اليوم بالأسواق

اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم

محمد محسن أول الحضور.. تشييع جثمان المنتج حسام علوان بالسيدة نفيسة

جنازة المنتج حسام علوان
جنازة المنتج حسام علوان
جنازة المنتج حسام علوان

فيديو

نقل عدد من الأطفال بطريقة تعرض حياتهم للخطر

فوق السقف وبيضحكوا.. فيديو صادم لنقل طلاب مدارس بالنهضة

حقيقية مرض عائشة الكيلاني

بعد سنوات من الغياب.. ظهور عائشة الكيلاني يكسر قلوب محبيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: كيف تستلهم مصر مسارها.. حين يلتقي الدستور بالسيادة والعدالة الاجتماعية في الفكر التركي

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

المزيد