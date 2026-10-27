1046 حالة في يومين.. قافلة طبية مجانية بأسوان ترصد 75 حالة تحتاج إلى جراحات

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج جهود القافلة الطبية المجانية المتكاملة بمركز طب أسرة رعاية الطفل بكوم أمبو ، والتى تنظمها اللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء، بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصرى والهيئة العامة للرعاية الصحية .

ويأتى ذلك من أجل توفير الرعاية الصحية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وتعليمات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

نتائج ملموسة وتوقيع الكشف على 1046 حالة

وحققت القافلة ف يومها الثانى نتائج ملموسة ، حيث نجحت فى توقيع الكشف الطبى على 1046 حالة فى تخصصات الباطنة والعظام والجلدية والأطفال والأنف والأذن والحنجرة ، فضلاً عن تقديم خدمات تنظيم الأسرة ، ورصد 75 حالة تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية وفحوصات طبية متقدمة .

حضور وتنسيق قيادات اللجنة والهيئة ومؤسسات المجتمع المدنى

جاء ذلك بمتابعة وفد اللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء والذى ضم خالد محمد الحسيني مدير المكتب الفنى لمساعد الأمين العام للشئون الطبية ، والدكتور محمد مصطفى المصلحى منسق عام القوافل الطبية والمجتمع المدنى ومشرف القافلة ، والدكتور محمد نشأت رئيس قطاع جنوب الصعيد والمشرف على فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ، ومحمد حمدى رئيس قسم القوافل الطبية ببنك الشفاء المصرى ، والدكتور أحمد حماد نائب مدير الفرع .

رعاية طبية شاملة وإجراء العمليات بالمجان للمواطنين

وتتضمن أعمال القوافل توقيع الكشف الطبي على الحالات المستهدفة، وصرف العلاج اللازم ، وإجراء العمليات الجراحية بالمجان وفقاً للتخصصات والخدمات المتاحة بما يدعم وصول الرعاية الطبية المتكاملة إلى المواطنين بالقرب من محل إقامتهم ، ويخفف عنهم مشقة الانتقال وتكاليف العلاج .