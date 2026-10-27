قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
%12 خلال أيام.. موعد تطبيق زيادة أسعار السجائر الجديدة
حماية المستهلك: غرامات تصل إلى مليوني جنيه بسبب تخفيضات الجمعة البيضاء الوهمية
انتخابات إسرائيل.. نتنياهو يحذر من إقبال الناخبين العرب على المشاركة
جمال شعبان يحذر: موسم الجلطات يقترب.. ونصائح مهمة لحماية القلب في الشتاء
وزير الري: نستهدف تحويل خطط مواجهة الجفاف إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ
توتر جديد بين باريس وطهران.. ترهيب مسؤول بالسفارة الفرنسية في إيران
قرار عاجل من الزمالك بشأن أزمة شيكوبانزا فى وراندا
خبير لوائح يتوقع طلب وزارة الشباب والرياضة تقريرًا عن رحلة الزمالك إلى رواندا
رويترز: توقعات بتثبيت مصر أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي
حادث مأساوي في جنوب السودان.. لاعب يطلق النار على حكم بعد إشهاره البطاقة الصفراء
الدفاع المدني السعودي: أضرار مادية في الرياض جراء سقوط شظايا
منتخب مصر للناشئين يتأهل إلى دور الـ32 في كأس العالم بأذربيجان ويضرب موعدًا مع ألبانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

1046 حالة في يومين.. قافلة طبية مجانية بأسوان ترصد 75 حالة تحتاج إلى جراحات

القوافل الطبية
القوافل الطبية
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج جهود القافلة الطبية المجانية المتكاملة بمركز طب أسرة رعاية الطفل بكوم أمبو ، والتى تنظمها اللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء، بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصرى والهيئة العامة للرعاية الصحية .

ويأتى ذلك من أجل توفير الرعاية الصحية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وتعليمات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى. 

نتائج ملموسة وتوقيع الكشف على 1046 حالة

وحققت القافلة ف يومها الثانى نتائج ملموسة ، حيث نجحت فى توقيع الكشف الطبى على 1046 حالة فى تخصصات الباطنة والعظام والجلدية والأطفال والأنف والأذن والحنجرة ، فضلاً عن تقديم خدمات تنظيم الأسرة ، ورصد 75 حالة تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية وفحوصات طبية متقدمة .

حضور وتنسيق قيادات اللجنة والهيئة ومؤسسات المجتمع المدنى

جاء ذلك بمتابعة وفد اللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء والذى ضم خالد محمد الحسيني مدير المكتب الفنى لمساعد الأمين العام للشئون الطبية ، والدكتور محمد مصطفى المصلحى منسق عام القوافل الطبية والمجتمع المدنى ومشرف القافلة ، والدكتور محمد نشأت رئيس قطاع جنوب الصعيد والمشرف على فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ، ومحمد حمدى رئيس قسم القوافل الطبية ببنك الشفاء المصرى ، والدكتور أحمد حماد نائب مدير الفرع .

رعاية طبية شاملة وإجراء العمليات بالمجان للمواطنين

وتتضمن أعمال القوافل توقيع الكشف الطبي على الحالات المستهدفة، وصرف العلاج اللازم ، وإجراء العمليات الجراحية بالمجان وفقاً للتخصصات والخدمات المتاحة بما يدعم وصول الرعاية الطبية المتكاملة إلى المواطنين بالقرب من محل إقامتهم ، ويخفف عنهم مشقة الانتقال وتكاليف العلاج .

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

خطة النواب توافق على تخصيص 5% من سيارات «تحيا مصر» لذوي الإعاقة

وزير التربية والتعليم

بعد قرار التعاقد مع المعلمين المساعدين..ننشر المؤهلات المطلوبة لكل تخصص للتعاقد بالحصة

وزير التربية والتعليم

تنبيه عاجل لطلاب 2 بكالوريا بشأن مادة الثقافة المالية

وزير التربية والتعليم

رسمياً .. التعليم تصدر قرارا عاجلا بالتعاقد مع المعلمين المساعدين

الاهلي

المقاولون العرب يعلن انتقال نجمه للأهلي.. تفاصيل

سعر الدولار في مصر

يواصل التراجع .. سعر الدولار في مصر الآن

الاهلي

عرض تركي يهدد استمرار نجم الأهلي.. تفاصيل

الدولار

تراجع الدولار أمام الجنيه.. أسعار الصرف تهبط في البنوك منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

وزير التربية والتعليم

مطالب بتخفيف المناهج لتقليل الاعتماد على الحفظ.. تربوي: العبرة بالكيف وليس الكم

الدكتور هانى سويلم وزير الري

وزير الري: 90% من مياه أفريقيا مشتركة.. والنيل يوفر 98% من احتياجات مصر المائية

تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي

سويلم: مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية يسهم في حماية الشواطئ ويحافظ على النظم البيئية

بالصور

طريقة عمل طاجن لحمة بالبصل وقرع العسل.. وصفة شهية وصحية

طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل
طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل
طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل

هل اللبن البودرة مضر ويفتقد القيمة الغذائية؟.. أعرف الحقيقة

هل اللبن البودرة مجرد حليب منزوع الماء؟
هل اللبن البودرة مجرد حليب منزوع الماء؟
هل اللبن البودرة مجرد حليب منزوع الماء؟

كيف تتعامل المرأة نفسيًا بعد اكتشاف زواج زوجها بأخرى؟.. وخطوات لاستعادة نفسها

مسلسل طالع نازل يسلط الضوء على صدمة الزواج بأخرى
مسلسل طالع نازل يسلط الضوء على صدمة الزواج بأخرى
مسلسل طالع نازل يسلط الضوء على صدمة الزواج بأخرى

نشرة المرأة والمنوعات | هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟.. أسباب نفسية وراء تأجيل الرد على الرسائل برغم رؤيتها

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب على السعودية.. مخاطر الفوضى وما لا تعرفه

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خيوط العنكبوت

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة إيست نفرت

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: مصر والسعودية.. فك الكماشة الإستراتيجي للأمن القومي في عالم بلا رحمة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الرفض تصنع الأمم مجدها

المزيد