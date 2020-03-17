فرنسا تغرم أبل 1.1 مليار يورو لهذا السبب

قامت هيئة الرقابة على المنافسة الفرنسية بتغريم شركة أبل 1.1 مليار يورو بسبب خرق الشركة لاتفاقيات داخلية مع الموردين العاملين معها، وذلك في محاولة لشركة أبل الحفاظ على بقاء الأسعار عالية.





وقالت الهيئة إن شركة أبل كانت قد عقدت مع كبار الموردين اتفاقيات لتنسيق أسعار أجهزة أيباد وبعض منتجاتها الأخرى، والتى لا تشمل هواتف أيفون، على أن تكون بنفس قيمة الأسعار التى تتبعها، شركة أبل.





كما غرمت هيئة الرقابة الفرنسية اثنين من تجار الجملة يعملون مع شركة أبل وهما Tech Data وIngram Micro ، وذلك بمبلغ 76 مليون يورو و 63 مليون يورو على التوالي لمشاركتها في قيود المبيعات.





وذكر موقع The Verge أن الهيئة قد صرحت بأن شركة أبل قامت بمنع المنافسة بين موزعيها، وأن الشركة قامت باستغلال سيئ لموزعيها.

وفي سياق آخر، كانت الحكومة البريطانية قد أعلنت، أنها ستبدأ في فرض ضرائب على منصات التواصل الاجتماعي والتسوق الإلكتروني عبر الإنترنت بداية من أول أبريل القادم، وهو القرار الذى سيؤثر على مجموعة من الشركات الأمريكية العملاقة، مثل Amazon وGoogle وFacebook.



