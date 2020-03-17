AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

فرنسا تغرم أبل 1.1 مليار يورو لهذا السبب

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:01 ص
فرنسا تغرم أبل 1.1
فرنسا تغرم أبل 1.1 مليار يورو لهذا السبب
Advertisements
ندى على
قامت هيئة الرقابة على المنافسة الفرنسية بتغريم شركة أبل 1.1 مليار يورو بسبب خرق الشركة لاتفاقيات داخلية مع الموردين العاملين معها، وذلك في محاولة لشركة أبل الحفاظ على بقاء الأسعار عالية. 

وقالت الهيئة إن شركة أبل كانت قد عقدت مع كبار الموردين اتفاقيات لتنسيق أسعار أجهزة أيباد وبعض منتجاتها الأخرى، والتى لا تشمل هواتف أيفون، على أن تكون بنفس قيمة الأسعار التى تتبعها، شركة أبل. 

 كما غرمت هيئة الرقابة الفرنسية اثنين من تجار الجملة يعملون مع شركة أبل وهما Tech Data وIngram Micro ، وذلك بمبلغ 76 مليون يورو و 63 مليون يورو على التوالي لمشاركتها في قيود المبيعات.

وذكر موقع The Verge أن الهيئة قد صرحت بأن شركة أبل قامت بمنع المنافسة بين موزعيها، وأن الشركة قامت باستغلال سيئ لموزعيها. 
 
وفي سياق آخر، كانت الحكومة البريطانية قد أعلنت، أنها ستبدأ في فرض ضرائب على منصات التواصل الاجتماعي والتسوق الإلكتروني عبر الإنترنت بداية من أول أبريل القادم، وهو القرار الذى  سيؤثر على مجموعة من الشركات الأمريكية العملاقة، مثل  Amazon وGoogle وFacebook.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتقليل النفايات الإلكترونية.. آبل قد تضطر للتخلي عن كابل الشحن Lightning

بعد قرار البرلمان الأوروبي بتوحيد الشواحن.. شركة آبل مضطرة للتغيير

لإبطائها بطاريات آيفون القديمة عمدا.. فرنسا تفرض غرامة على أبل بقيمة 27 مليون دولار

Apple تعيد تطبيقا للبريد الإلكتروني إلى متجر ماك بعد دعوى قضائية

ضرائب بريطانية جديدة على جوجل وفيسبوك وأمازون.. أول أبريل

ترشيحاتنا

فيروس كورونا.. حقيقة إصابة محمد حماقى وعادل إمام ودخول فنان كويتي الحجر الصحي

الأهلي يحسم موقف شريف إكرامي

هل تخفض رواتب الموظفين بعد تطبيق قرار تقليل العاملين بسبب كورونا؟.. الحكومة ترد

لمواجهة فيروس كورونا.. ناصر البرنس يغلق المحل ويتبرع بمليون جنيه لـ التعليم أون لاين

وزيرة الصحة : إجراءات مشددة في المحافظات التي ظهر بها فيروس كورونا .. شاهد

تعرف على الإعلامية مي الخرسيتي

AdvertisementS

عاجل.. قرار محتمل من وزير التربية والتعليم يهم الطلاب خلال أيام.. فيديو

الحكومة : تطبيق تخفيض عدد العاملين في المصالح الحكومية بشكل كامل الأربعاء

مش بسبب كورونا.. هاني الناظر يدعو للبقاء بالمنزل حتى يوم الجمعة

10 مواد بشأن قرار تخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية

أسامة هيكل للمواطنين: نأمل عدم تطبيق السيناريو الثالث بسبب كورونا .. شاهد

المصائب لا تأتي فرادى.. كويكب صغير يضرب الأرض يوم 29 أبريل المقبل

قرار عاجل من محافظ القاهرة لمنع تفشي كورونا

اخبار الفن.. إصابة محمد حماقي بـ كورونا.. حادث مروع لـ شريف سلامة.. إجراء مفاجئ في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

وزيرة الصحة: وضع 300 أسرة تحت الحجر الصحي في الدقهلية .. فيديو

بعد خطوبتهما.. قرار صارم من أحمد أبو هشمية عن زواجه من ياسمين صبرى.. شاهد

محطات إنذار على حدود ليبيا والسودان.. حقيقة غزو الجراد لمصر.. تفاصيل

الصحة:وفاة اثنين واصابة 40 حالة جديدة بـ كورونا وإجراءات وقائية مشددة بـ 3 محافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جلد قصير.. زوجة مصطفى فهمى تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور لها

بملابس ملفتة.. شاهد إطلالة جريئة لـ ابنة عمرو دياب

هيونداي hundai تطرح موديلا جديدا في مصر .. صور