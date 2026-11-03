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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إعلامي الوزراء: لا صحة لتفشي "فيروس غامض" بمركز إسنا.. والحالات المرصودة ناتجة عن عدوى فيروسية موسمية

إعلامي الوزراء: لا صحة لتفشي "فيروس غامض" بمركز إسنا.. والحالات المرصودة ناتجة عن عدوى فيروسية موسمية
إعلامي الوزراء: لا صحة لتفشي "فيروس غامض" بمركز إسنا.. والحالات المرصودة ناتجة عن عدوى فيروسية موسمية
أ ش أ

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله من مزاعم حول تفشي فيروس غامض بمركز إسنا بمحافظة الأقصر.

وأشار المركز ، في بيان اليوم / الثلاثاء /، إلى أنه بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، أفادت بأنه لا صحة لانتشار فيروس غامض بقرى إسنا بمحافظة الأقصر، مؤكدة أن الحالات التي تم رصدها تعاني من عدوى فيروسية موسمية تتكرر في هذا التوقيت من كل عام.

وأضافت الوزارة أنه فور ظهور حالات تعاني من ارتفاع درجات الحرارة بين مجموعات من المواطنين بقرى إسنا، تم إجراء المتابعة الصحية الفورية، والتي كشفت عن طبيعة العدوى، موضحةً أنها لا تنتقل عن طريق مياه الشرب أو الطعام أو المخالطة، وتتمثل أعراضها في ارتفاع درجة الحرارة وآلام الجسم.

وذكرت الوزارة أن الغالبية العظمى من الحالات المسجلة نتيجة هذه العدوى الفيروسية بسيطة، وتتعافى بالمنزل من خلال الراحة وتناول السوائل، دون وجود حالات تستدعي الاحتجاز بالمستشفيات.

وأكدت الوزارة تكثيف حملات مكافحة نواقل الأمراض من الحشرات والقوارض، ومتابعتها بالتنسيق مع الطب الوقائي، لضمان استقرار الوضع الصحي والوبائي بقرى إسنا.

وأهاب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة، وضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله، والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تفشي فيروس غامض مركز إسنا بمحافظة الأقصر

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