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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إلبسوا تقيل.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس الأيام القادمة

حالة الطقس الأيام القادمة
حالة الطقس الأيام القادمة
نورهان خفاجي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على كافة أنحاء الجمهورية خلال الفترة من الأربعاء 04 نوفمبر وحتى الأحد 08 نوفمبر 2026.

حالة الطقس الأيام القادمة

وأفادت الهيئة بأنه يشهد يوم الأربعاء 04 نوفمبر استمراراً للارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء؛ لتسجيل العظمى على السواحل الشمالية (27 إلى 28 درجة)، والقاهرة والوجه البحري (29 إلى 30 درجة)، وجنوب البلاد من (33 إلى 37 درجة).

وحول الظواهر الجوية المتوقعة غدا الأربعاء، فإنه تتكون شبورة مائية كثيفة أحياناً من الساعة الرابعة وحتى التاسعة صباحاً، وذلك على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتشهد البلاد اعتباراً من يوم الخميس 05 نوفمبر انخفاضاً طفيفاً وتدريجياً في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح ما بين (2 إلى 4 درجات). ويتزامن ذلك مع توافر فرص لتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط للرياح أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأيام القادمة

وحول درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة (من الأربعاء 04 نوفمبر إلى الأحد 08 نوفمبر 2026)، بمختلف الأنحاء، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

الأربعاء: 30 / 19

الخميس: 27 / 18

الجمعة: 26 / 18

السبت: 26 / 17

الأحد: 26 / 17

السواحل الشمالية:

الأربعاء: 27 / 19

الخميس: 25 / 17

الجمعة: 24 / 17

السبت: 23 / 17

الأحد: 24 / 17

شمال الصعيد:

الأربعاء: 33 / 17

الخميس: 29 / 16

الجمعة: 27 / 15

السبت: 26 / 15

الأحد: 26 / 15

جنوب الصعيد:

الأربعاء: 37 / 20

الخميس: 35 / 19

الجمعة: 31 / 18

السبت: 30 / 18

الأحد: 29 / 18

الطقس الطقس الأيام القادمة حالة الطقس درجات الحرارة

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