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أخبار العالم

الصين تعلنها مرة أخرى: صفر إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

الإثنين 23/مارس/2020 - 07:44 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
اعلنت الصين، اليوم الإثنين، عدم تسجيل أي إصابات جديدة محلية بفيروس كورونا المستجد، إلا أنها سجلت 39 حالة إصابة لمواطنين دول أخرى. 

ومن بين الحالات الجديدة الـ39 التي أُبلغ عنها الاثنين، توجد 10 حالات في شنجهاي و10 حالات أخرى في بكين.

ووفقا للأرقام التي أعلنتها الصين، فإن 9 أشخاص قد لقوا مصرعهم بسبب فيروس كورونا في الصين خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

ويُفرض على كلّ وافد إلى الصين من أيّ بلد، حجرًا صحيًا لمدة 14 يومًا. وبدأت الحياة تعود تدريجيا إلى طبيعتها في مقاطعة هوبي ومدينة ووهان.

واستطاعت الصين خلال الايام الماضية، تسجيل صفر حالات جديدة، ما تسبب في تشكيك بعض الدول في هذه الأرقام الرسمية. 
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