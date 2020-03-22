الصين تزف بشرى للعالم من داخل بؤرة كورونا

زفت السلطات الصحية في الصين بشرى من داخل بؤرة انتشار فيروس كورونا في البلاد، بمنطقة ووهان.





ذكرت وكالة شينخوا الصينية الرسمية أنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة بفيروس كورونا في ووهان لليوم الرابع على التوالي، في بشرى لتحجيم انتشار الفيروس بشكل كامل في بؤرة انتشاره وانطلاقه إلى العالم.





وأضافت الوكالة أن مقاطعة هوبي سجلت 5 حالات وفاة جديدة، منها 4 حالات في ووهان، ما يرفع إجمالي حالات الوفيات في المقاطعة إلى 3144 حالة، بحسب لجنة الصحة في مقاطعة هوبي، وحاضرتها مدينة





وشهدت المقاطعة أيضا خروج 490 مريضا من المستشفيات بعد شفائهم يوم السبت، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمرضى الذين خرجوا من المستشفيات في المقاطعة إلى 59432 حالة.







