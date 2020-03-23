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فن

وفاة محمود ياسين.. نقيب الممثلين يكشف حقيقة الخبر

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:38 ص
محمود ياسين
محمود ياسين
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محمد نبيـل
تداول عدد من الصحفيين نبأ وفاة الفنان الكبير محمود ياسين عبر احد جروبات الواتس أب ولكن الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية نفى تماما أن يكون وصله أى تفاصيل بخصوص الأمر، وأنه يقف عند حد الشائعة.


كانت الفنانة رانيا محمود ياسين قد فاجأت متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بصورة لها بعد خضوعها لعملية جراحية. 

وعلقت رانيا محمود ياسين: "عملية بسيطة الحمد لله دعواتكم لي بالشفاء".

وظهر في الصورة بجانب رانيا وهي ترقد في المستشفى زوجها الفنان محمد رياض وأصدقائها من الوسط الفني. 

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