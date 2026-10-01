رئيس "الرئاسي الليبي" يبحث مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي سبل تعزيز العلاقات ودعم مسار المصالحة الوطنية

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الخميس، بمقر رئاسة المجلس في العاصمة طرابلس، مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف، مسار العلاقات بين ليبيا والاتحاد الإفريقي، وسبل تطويرها والارتقاء بها إلى مستويات أوسع من التنسيق والشراكة، بما يخدم المصالح المتبادلة، ويعزز إسهام ليبيا في منظومة العمل الإفريقي المشترك، إلى جانب تنسيق المواقف والرؤى بشأن القضايا المطروحة على أجندة المحافل الإقليمية والدولية متعددة الأطراف.

وناقش الجانبان - وفقًا لبيان للمجلس أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) - تطورات الأوضاع في القارة الإفريقية، وعددًا من الملفات الإقليمية والدولية المرتبطة بالأمن والاستقرار، وفي مقدمتها ملف المصالحة الوطنية في ليبيا.

وثمّن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي خلال اللقاء الجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي الليبي في ملف المصالحة الوطنية، مؤكدًا استمرار المفوضية في مواكبة هذا المسار ودعمه من خلال المجلس الرئاسي الليبي، وميثاق السلام والمصالحة الوطنية الذي أنجزه.

كما تطرقت المباحثات إلى ملف الهجرة غير النظامية والتحديات المرتبطة به، وسبل التصدي لشبكات الاتجار بالبشر والتهريب، فضلًا عن تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، في إطار مقاربة إفريقية مشتركة لدعم أمن الدول واستقرارها.

وأكد المنفي أهمية استمرار التشاور السياسي وتبادل الرؤى حول القضايا ذات الأولوية، وتطوير قنوات التنسيق مع الاتحاد الإفريقي، بما يعزز حضور ليبيا داخل مؤسسات الاتحاد، ويدعم مقاربات إفريقية تقوم على الحلول الوطنية، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.