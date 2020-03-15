رانيا محمود ياسين: خالد بن الوليد إضافة للدراما ولكن من الأفضل تأجيله

قالت رانيا محمو ياسين إن مسلسل خالد بن الوليد عمل مهم وإضافة كبيرة للأعمال الدرامية ولكن من الأفضل أن يأجل ويأخذ وقته في التحضير.





وخرج مسلسل “خالد بن الوليد” الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو يوسف من سباق مسلسلات رمضان 2020، بعد تأخر إخراج تصاريح التصوير في دولة الأردن.





كان فريق عمل مسلسل “خالد بن الوليد” سافر إلى الأردن من أجل تصوير عدة مشاهد هناك، إلا أن تأخر صدور التصاريح حال دون استكمال باقي التصوير هناك، ما أدى إلى عودة طاقم العمل إلى مصر.





و"سيف الله" هو المسلسل الديني الأضخم خلال الفترة القادمة، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم عمرو يوسف ويوسف شعبان ومحسن محيي الدين وسوسن بدر ورانيا يوسف وأحمد خالد صالح ورانيا محمود ياسين ورشدي الشامي، سيناريو وحوار إسلام حافظ، عن كتابة "عبقرية خالد" للأديب والمفكر عباس محمود العقاد، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز وإنتاج تامر مرسي.