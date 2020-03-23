فائدة غير متوقعة للف القدم بأوراق الكرنب

ويمكنك إستخدامه بإزالة الجذع الصلب من أوراق الكرنب والضغط الأوراق باستخدام جسم صلب لتحرير بعض العصائر. لفي أوراق الكرنب بورق الفويل وضعيها في الفرن لبضع دقائق لتسخينها. تأكد من عدم تسخينها أو حرقها.







لفي أوراق الكرنب الدافئة حول المفصل المؤلم و أمسك الأوراق في مكانها عن طريق لفها بضمادة شاش ذاتية اللصق ثم قومى بتغطية الكمادة بالكامل بغلاف بلاستيكي أو ورق ألومنيوم . اتركيها لمدة ساعة واحدة على الأقل. يمكنك أيضًا تركها طوال الليل.





-وصفة الكركم: