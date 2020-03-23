فائدة غير متوقعة للف القدم بأوراق الكرنب

هل تعانى من آلام المفاصل المزعج يمكنك بعلاجات طبيعية من مطبخك التخلص من مشاكل المفاصل بمجموعة أعشاب طبيعية متوفرة من مطبخك إليك أبرزها يقدمها موقع برايت سايد:
-وصفة القرفة:
تحتوي القرفة على مركب يسمى سينامالديهيد يعطي القرفة نكهة ورائحة. Cinnamaldehyde توقف إطلاق حمض الأراكيدونيك ، وهو حمض دهني التهابي. هذا يجعل القرفة فعالة في الحد من الالتهابات التي تسببها أمراض مثل التهاب المفاصل.
امزج كوبًا من الماء الساخن مع ملعقتين صغيرتين من العسل وملعقة صغيرة من مسحوق القرفة. اشربه مرة في الصباح ومرة في الليل.ل
-وصفة أوراق الكرنب:
يستخدم الملفوف كعلاج شعبي لعدة قرون لتهدئة المفاصل المؤلمة. Apigenin ، مركب فلافونويد موجود فيه يعطيه خصائص مضادة للالتهابات تم اختبار فعالية هذا العلاج الشعبي في دراسةمؤخرا أظهرت أن لفائف أوراق الكرنب فعالة للغاية في علاج هشاشة العظام.
-وصفة القرفة:
تحتوي القرفة على مركب يسمى سينامالديهيد يعطي القرفة نكهة ورائحة. Cinnamaldehyde توقف إطلاق حمض الأراكيدونيك ، وهو حمض دهني التهابي. هذا يجعل القرفة فعالة في الحد من الالتهابات التي تسببها أمراض مثل التهاب المفاصل.
امزج كوبًا من الماء الساخن مع ملعقتين صغيرتين من العسل وملعقة صغيرة من مسحوق القرفة. اشربه مرة في الصباح ومرة في الليل.ل
-وصفة أوراق الكرنب:
يستخدم الملفوف كعلاج شعبي لعدة قرون لتهدئة المفاصل المؤلمة. Apigenin ، مركب فلافونويد موجود فيه يعطيه خصائص مضادة للالتهابات تم اختبار فعالية هذا العلاج الشعبي في دراسةمؤخرا أظهرت أن لفائف أوراق الكرنب فعالة للغاية في علاج هشاشة العظام.
ويمكنك إستخدامه بإزالة الجذع الصلب من أوراق الكرنب والضغط الأوراق باستخدام جسم صلب لتحرير بعض العصائر. لفي أوراق الكرنب بورق الفويل وضعيها في الفرن لبضع دقائق لتسخينها. تأكد من عدم تسخينها أو حرقها.
لفي أوراق الكرنب الدافئة حول المفصل المؤلم و أمسك الأوراق في مكانها عن طريق لفها بضمادة شاش ذاتية اللصق ثم قومى بتغطية الكمادة بالكامل بغلاف بلاستيكي أو ورق ألومنيوم . اتركيها لمدة ساعة واحدة على الأقل. يمكنك أيضًا تركها طوال الليل.الكركم
-وصفة الكركم:تم استخدام مسحوق الكركم تقليديًا في الطب الصينيلعلاج التهاب المفاصل وآلام المفاصل عليك البدء بإضافة مسحوق الكركم إلى طعامك. يمكنك أيضًا خلط ملعقة واحدة من الكركم مع كوب واحد من الحليب الدافئ. اشرب هذا الحليب في المساء قبل النوم للحصول على راحة جيدة في الليل. تأكد أيضًا من أنك تستهلك الكركم بانتظام لتقليل آلام المفاصل