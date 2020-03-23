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الصحة تكشف المحافظات التي أصبحت خالية من فيروس كورونا.. فيديو

الإثنين 23/مارس/2020 - 05:31 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا لا تعتبر مؤشرا أو مقياس لفيروس كورونا في مصر.


وأضاف الدكتور خالد مجاهد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أن الدولة اتخذت مجموعة من الاجراءات الاحترازية في الفترة الاخيرة سيكون لها مردود علي الدولة خاصة في تقليل نسبة الاصابة بكورونا لان هدف تلك الاجراءات هو تقليل المخالطة.


وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن هناك بعض المحافظات السياحية مثل الغردقة والأقصر وأسوان قل نسبة الاصابة بها بل وانعدمت الاصابة بها بشكل كبير.


واوضح الدكتور خالد مجاهد، أن عدد الاصابات اليوم كانت ٣٣ حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و٤ حالات وفاة.


وأشار إلي أن، الدولة تاخذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية منذ ٧ يناير الماضي وحتي الان ولكن المسؤولية لا تقتصر فقط علي الدولة ولكن يجب علي المواطنين التعاون لتجاوز تلك المحنة بسلام.

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