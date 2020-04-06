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تكنولوجيا

آبل تتبرع بأكثر من 20 مليون كمامة طبية للطواقم الطبية في جميع أنحاء العالم

الإثنين 06/أبريل/2020 - 04:21 ص
آبل تتبرع بأكثر من
آبل تتبرع بأكثر من 20 مليون كمامة طبية
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ندى على
أعلنت شركة أبل أنها قامت بتخصيص أكثر من 20 مليون كمامة طبية تهدف إلى التبرع بها للحكومات لمحاربة تفشى فيروس كورونا، كما تعمل الشركة على تصميم وإنتاج واقيات وعوازل طبية للوجه للعاملين في مجال الصحة لوقايتهم من الإصابة بالفيروس.

وفي فيديو على موقع تويتر، قال تيم كوك، المدير التنفيذى لشركة آبل، أن سلاسل الإمداد الخاصة بشركة آبل تقوم بتصنيع أكثر من 20 مليون كمامة طبية ستتبرع بها في جميع أنحاء العالم.

 وأوضح كوك أن هذا جهد عالمي وأن  الشركة تعمل باستمرار وبشكل وثيق مع الحكومات على جميع المستويات لضمان التبرع بها للأماكن والدول التى في حاجة ماسة إليها. 

وسلمت شركة آبل، الأسبوع الماضي، أول شحنة من أوقية الوجه إلى مستشفى كايزر في مقاطعة سانتا كلارا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقوم فريق الشركة بتصنيع الكمامات والأوقية في مصانع الشركة في الولايات المتحدة والصين. 

وتخطط شركة آبل لشحن أكثر من مليون من كمامة طبية وواقى للوجه بحلول نهاية الأسبوع الحالى، ثم الاستمرار بنفس الكفاءة أوبكفاءة أعلى لسباق الزمن في تصنيع وشحن الكمامات، وتحديد المواقع الأكثر احتياجا حيث تسعى آبل إلى توسيع نطاق التوزيع إلى ما هو أبعد من الولايات المتحدة.

وكانت الشركة قد تبرعت ب 2 مليون كمامة من أجل مواجهة تفشى الفيروس كورونا فى الولايات المتحدة، وتبعتها شركة فيسبوك بالتبرع  ب 720 ألف كمامة طبية من الاحتياطى الطارئ، وذلك لمساعدة العاملين في مجال الصحة الأمريكية. 

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