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تكنولوجيا

بعد مساعدته في الكشف عن كورونا .. آبل تستحوذ على شركة ذكاء اصطناعي لتطوير Siri

الأحد 05/أبريل/2020 - 08:01 م
آبل تستحوذ على شركة
آبل تستحوذ على شركة ذكاء اصطناعى لتطوير Siri
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ندى على
قامت شركة آبل بشراء شركة ذكاء اصطناعى تقوم بتطوير وتحسين اللغة للأجهزة التكنولوجية، وذلك لمساعدتها على تطوير مساعدها الصوتى Siri سيرى. 

واستحوذت آبل على شركة  Voysis الأيرلندية والتى تعمل في مجال الذكاء الاصطناعى، وهى شركة ناشئة  تعمل على تحسين فهم اللغة الطبيعية للإلكترونيات، حيث أن لدى الشركة خبرة كبيرة في تحسين التكنولوجيا الرقمية لتكون أكثر فهما من قبل البشر؛وحتى تتمكن هذه الأجهزة من الاستجابة بفعالية أكبر للأوامر الصوتية.

ووفقا لتقرير من وكالة  بلومبيرج، ذكر متحدث باسم شركة آبل أن الشركة تشتري شركات تكنولوجية أصغر من وقت لآخر. 

وبحسب الوكالة فإن بوسع شركة آبل أن تستخدم الخدمات التي تقدمها شركة Voysis لتعزيز فهم مساعد آبل الصوتى للغة الطبيعية للمستخدمين، مما سيكون له أثر كبير في جودة استخدام المساعد في الفترة القادمة. 

وكانت شركة آبل قد قامت بتحديث مساعدها الصوتى Siri لتمكين المستخدمين من معرفة إذا كان لديهم فيروس كورنا أم لا، حيث سيستطيع مستخدمو أيفون وأجهزة آبل من سؤال مساعد آبل الصوتى، كما أنه سيكون بإمكانه الرد عليهم.

وسيقوم المستخدمون بسؤال Siri عن طريق قول Hey Siri أو Hi Siri أى مرحبا سيرى، هل أنا مصاب بفيروس كورونا، وسيقوم المساعد الصوتى بالرد عليهم.


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