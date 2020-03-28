AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بسبب كورونا.. أبل تشهد أكبر انخفاض بشأن طلبات شراء الآيفون

السبت 28/مارس/2020 - 07:01 م
أبل تشهد أكبر انخفاض
أبل تشهد أكبر انخفاض لها في طلبات الشراء على أيفون
Advertisements
ندى على
كشفت تقارير أن موردي شركة أبل يتوقعون انخفاضا كبيرًا في طلبات الشراء الفورية على هواتف آيفون، ووصول الطلب إلى أدنى مستوى له؛ بسبب تفشى فيروس كورونا.

ووفقا لتقرير من وكالة "رويترز"، فإن هناك توقعات بحدوث انخفاض كبير خلال الربع الحالى قد يصل إلى 18%، ومن المتوقع أن ينخفض الطلب أكثر في عدد من الأسواق، مع تزايد الضغط المستمر على الاقتصاد العالمي بسبب وباء كورونا.

ومن المتوقع أن يستمر انخفاض المبيعات طوال العام الحالي، وتعتبر عمليات طلب الشراء على هواتف آيفون في أدنى مستوى لها، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا.

وصرح أحد موردى شركة أبل لـ"رويترز" بأن الطلبات على شراء هواتف آيفون، انخفضت بنسبة 17% حتى الآن، كما أن هناك شركة موردة لـ"أبل" كانت من المقرر أن تعرض أكثر من 70 مليون وحدة هاتف آيفون للبيع؛ ولكن هذا الرقم أيضا انخفض إلى 58 مليون وحدة فقط. 

وفي وقت سابق، أغلقت شركة أبل أكثر من 450 متجرا من متاجرها حول العالم في 21 دولة، كما كشفت صحيفة "نيويورك بوست" أن تجار التجزئة في مدينة نيويورك قد نفدت لديهم كل هواتف آيفون 11
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيروس كورونا يعيق خطط أبل في إصدار هواتفها الجديدة

Apple تعتزم إعادة فتح متاجرها في بكين اعتبارا من 14 فبراير

بكاميرا ثلاثية.. آبل تعتزم إطلاق حاسب iPad Pro بهذا الموعد.. صور

بسبب كورونا.. هواتف أيفون 11 تختفي من محلات نيويورك

بعد وصول مخزونها لصفر.. فيروس كورونا يمنع مشتري هواتف آيفون من استبدالها

بسبب كورونا.. لن يمكنك شراء أكثر من هاتفى أيفون.. تعرف على السبب

ترشيحاتنا

هل يعود المصريون العالقون بالخارج فى ظل حظر رحلات الطيران ؟ وزيرة الهجرة ترد

بشرى سارة.. دواء فيروس سي يعالج 11 حالة مصابة بـ كورونا

542 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في لومبارديا الايطالية

اخبار الفن .. تبول إعلامية شهيرة على نفسها .. القتل العمد ينتظر زوج نانسى عجرم .. جورج سيدهم مطلوب بعد خيانة شقيقه له

الجرجير والمش والجعضيض.. هل تقي الأكلات الشعبية من الإصابة بفيروس كورونا؟

الأثار: سقوط "شخشيخة" من سقف مسجد علي باشا حلمي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى ايه النهاردة .. فولية بالصلصة وبطاطس مشوية بالأعشاب و خيار مخلل محمر

هاني الناظر: شئ واحد فقط مطلوب للقضاء على فيروس كورونا في أسبوع الحسم

تعرف على جهود مدن مطروح لمواجهة فيروس كورونا.. فيديو وصور