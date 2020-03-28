بسبب كورونا.. أبل تشهد أكبر انخفاض بشأن طلبات شراء الآيفون

كشفت تقارير أن موردي شركة أبل يتوقعون انخفاضا كبيرًا في طلبات الشراء الفورية على هواتف آيفون ، ووصول الطلب إلى أدنى مستوى له؛ بسبب تفشى فيروس كورونا.





ووفقا لتقرير من وكالة "رويترز"، فإن هناك توقعات بحدوث انخفاض كبير خلال الربع الحالى قد يصل إلى 18%، ومن المتوقع أن ينخفض الطلب أكثر في عدد من الأسواق، مع تزايد الضغط المستمر على الاقتصاد العالمي بسبب وباء كورونا.





ومن المتوقع أن يستمر انخفاض المبيعات طوال العام الحالي، وتعتبر عمليات طلب الشراء على هواتف آيفون في أدنى مستوى لها ، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا.





وصرح أحد موردى شركة أبل لـ"رويترز" بأن الطلبات على شراء هواتف آيفون ، انخفضت بنسبة 17% حتى الآن، كما أن هناك شركة موردة لـ"أبل" كانت من المقرر أن تعرض أكثر من 70 مليون وحدة هاتف آيفون للبيع؛ ولكن هذا الرقم أيضا انخفض إلى 58 مليون وحدة فقط.



