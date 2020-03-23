يمكنك الآن شراؤه مرة أخرى .. أبل ترفع الحظر عن أيفون

قامت شركة أبل برفع الحظر الموجود على عمليات شراء أجهزتها، خاصة هواتف أيفون، والتى تم وضعها منذ عدة أيام، وذلك على موقعا الإلكترونى.
وأعلنت شركة أبل، منذ عدة أيام، عن قراراها بتحديد مشتريات العملاء من هواتف أيفون إلى هاتفين فقط لكل شخص، وذلك عند طلب الشراء على موقعها الإلكترونى.
و بحسب وكالة رويترز فإن القيد قد شمل جميع موديلات هواتف أيفون الجديدة والقديمة، بعدم شراء أى عميل شراء أكثر من هاتفين من نفس الطراز، وكان قد اشتكى بائعو التجزئة في مدينة نيويورك من أن مخزون هواتف أيفون 11 قد وصلت إلى الصفر بسبب فيروس كورونا الذي ضرب سلسلة الإمداد.
وقال تجار التجزئة في مدينة نيويورك، إنه قد نفدت لديهم كل هواتف أيفون 11، كما أن الشحنات الجديدة من الهواتف لا تتضمن هواتف أيفون 11، والتى تعد أحدث سلسلة هواتف لأبل والتى تم إصدارها العام الماضى.
وكان قرار تحديد الشراء من شركة أبل أتى بعد إغلاق الشركة لأكثر من 450 متجرا من متاجرها حول العالم في 21 دولة حتى يوم 27 مارس القادم، وذلك بسبب تفشى فيروس كورونا.
وكانت شركة أبل قد اتخذت قرارا مماثلا لهذا القرار في عام 2007 عندما ظهرت هواتف أيفون للمرة الأولى، وذلك لمنع الناس من إعادة بيع الهواتف.