بعد آبل..فيسبوك تتبرع بـ 720 ألف كمامة لمواجهة كورونا في أمريكا

ووفقا لوكالة رويترز فإن زوكربيرج قال إن

قامت بالتبرع بأكثر من 720 ألف كمامة طبية من الاحتياطى الطارئ لها، حيث إن

كانت محتفظة بهذه الكمامات في حالة استمرار حرائق الغابات، وأضاف أن

تعمل أيضًا على توفير مصادر أكبر للتبرع بها.