بعد آبل..فيسبوك تتبرع بـ 720 ألف كمامة لمواجهة كورونا في أمريكا

قال المؤسس والمدير التنفيذى لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرج، إن شركته قامت بالتبرع بأكثر من 720 ألف كمامة طبية من الاحتياطى الطارئ، وذلك لمساعدة العاملين في مجال الصحة بأدوات أكثر حماية، بسبب تفشى فيروس كورونا.
ووفقا لوكالة رويترز فإن زوكربيرج قال إن الشركة قامت بالتبرع بأكثر من 720 ألف كمامة طبية من الاحتياطى الطارئ لها، حيث إن فيسبوككانت محتفظة بهذه الكمامات في حالة استمرار حرائق الغابات، وأضاف أن الشركة تعمل أيضًا على توفير مصادر أكبر للتبرع بها.
وشهدت الولايات المتحدة ارتفاعا كبيرا في الطلب على الكمامات الطبية نتيجة لتفشي فيروس كورونا، حيث تسعى وزارة الصحة الأمريكية، على مدى الأشهر الثمانية عشر المقبلة، إلى شراء 500 مليون قناع للمخزون الوطني الاستراتيجي.
كما قررت الشركة إنها ستقوم بتخفيض جودة بث الفيديو على منصتها، بالإضافة إلى تخفيض جودة الفيديو على انستجرام، وذلك في كل دول الاتحاد الأوروبى، لتجنب انهيار خدمة الإنترنت، بسبب تفشى فيروس كورونا.
وكانت قررت شركة أبل، التبرع بعدد 2 مليون كمامة من أجل مواجهة تفشى فيروس كورونا COVID- 19 فى الولايات المتحدة الأمريكية.