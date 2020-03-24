AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بسبب فيروس كورونا .. هاكرز يستهدفون منظمة الصحة العالمية

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 09:04 م
هاكرز يستهدفون منظمة
هاكرز يستهدفون منظمة الصحة العالمية
Advertisements
ندى على
قال مسئول بمنظمة الصحة العالمية إن مجموعة من الهاكرز، قد حاولوا اختراق المنظمة، والحصول على معلومات وبيانات منها، وهو أمر ازداد بشكل كبير منذ تفشي فيروس كورونا.

وصرح رئيس أمن المعلومات لمنظمة الصحة العالمية، فلافيو أجيو، بأنهم لم يستطيعوا تحديد هوية الهاكرز، في حين أنه تم إحباط محاولاتهم لاختراق المنظمة. 

وحذر أجيو من أن محاولات القرصنة الإلكترونية ضد المنظمة  قد ارتفعت في الوقت الذى تقوم فيه المنظمة ببذل أقصى طاقتها ضد فيروس كورونا، والذي قتل أكثر من 15 ألف شخص في مختلف أنحاء العالم.

وحاول الهاكرز سرقة كلمات المرور من عدة موظفين في المنظمة، وقال أجيو إن هناك زيادة كبيرة في عدد محاولات استهداف منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الصحية والبحثية، وإن محاولات مثل ابتزاز المنظمات وانتحال شخصيتها قد تضاعفت بشكل كبير. 

وكان مجموعة أخرى من الهاكرز اخترقوا شركة أبحاث طبية، وسرقوا معلوماتها، حيث أنه من المقرر أن تكون هذه الشركة ضمن شركات أخرى تجري تجارب لقاح محتملة لـفيروس كورونا، والمعروف علميا باسم كوفيد 19 . 

ورفضت شركة أبحاث الأدوية Hammersmith Medicines الخضوع لابتزازها من قبل مجموعة من الهاكرز لدفع مبلغ مالى، بعد أن قاموا بغلق نظام الشبكة الداخلية للشركة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمواجهة فيروس كورونا.. قرار جديد من الحكومة الصينية

منظمة الصحة العالمية تعلن حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا

بعد انتشار كورونا.. شاهد رد فعل المصريين في الشارع لما حد يعطس.. فيديو

أخطرها شمعون.. فيروسات تهدد المؤسسات الحكومية والخاصة حول العالم

الصين: محاولة سلطات تايوان استغلال فيروس كورونا لـ الاستقلال مصيرها الفشل

الخولى: البيانات تؤكد خلو مصر من كورونا.. وتصريحات وزير الصحة الفرنسي قد تكون غير دقيقة

ترشيحاتنا

ضبط تاجر عمله بحوزته مبالغ كبير بسوهاج

محمود الخطيب ينهي أزمة حسام عاشور.. تفاصيل

اطمئنوا.. فيروس هانتا قديم ولا تنتقل العدوى من إنسان لآخر.. تفاصيل

الحكومة تفرض حظر التجول أسبوعين للسيطرة على كورونا..فيديو

بعد أنباء ظهور فيروس جديد في الصين .. تعليق ناري من هنيدي

رئيس الوزراء يحدد موعد بدء حظر التجول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تفشي وباء كورونا عالميا .. لكزس lexus تبتكر سيارات للسير في القمر .. صور

"14 يوم انحسار أو انتشار" .. محمد أبو العينين يدعو مواطني الجيزة لالتزام المنازل في مواجهة كورونا .. صور

قادة ومشاهير عالميين قيد الحجر بسبب كورونا.. أنجيلا ميركل وتوم هانكس الأبرز