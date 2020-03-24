بسبب فيروس كورونا .. هاكرز يستهدفون منظمة الصحة العالمية

قال مسئول بمنظمة الصحة العالمية إن مجموعة من الهاكرز، قد حاولوا اختراق المنظمة، والحصول على معلومات وبيانات منها، وهو أمر ازداد بشكل كبير منذ تفشي فيروس كورونا.
وصرح رئيس أمن المعلومات لمنظمة الصحة العالمية، فلافيو أجيو، بأنهم لم يستطيعوا تحديد هوية الهاكرز، في حين أنه تم إحباط محاولاتهم لاختراق المنظمة.
وحذر أجيو من أن محاولات القرصنة الإلكترونية ضد المنظمة قد ارتفعت في الوقت الذى تقوم فيه المنظمة ببذل أقصى طاقتها ضد فيروس كورونا، والذي قتل أكثر من 15 ألف شخص في مختلف أنحاء العالم.
وحاول الهاكرز سرقة كلمات المرور من عدة موظفين في المنظمة، وقال أجيو إن هناك زيادة كبيرة في عدد محاولات استهداف منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الصحية والبحثية، وإن محاولات مثل ابتزاز المنظمات وانتحال شخصيتها قد تضاعفت بشكل كبير.
وكان مجموعة أخرى من الهاكرز اخترقوا شركة أبحاث طبية، وسرقوا معلوماتها، حيث أنه من المقرر أن تكون هذه الشركة ضمن شركات أخرى تجري تجارب لقاح محتملة لـفيروس كورونا، والمعروف علميا باسم كوفيد 19 .
ورفضت شركة أبحاث الأدوية Hammersmith Medicines الخضوع لابتزازها من قبل مجموعة من الهاكرز لدفع مبلغ مالى، بعد أن قاموا بغلق نظام الشبكة الداخلية للشركة.