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تكنولوجيا

آبل تخطط لإطلاق نسخة جديدة من iPad mini بشاشة أكبر

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:02 ص
جهاز iPad
جهاز iPad
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شيماء عبد المنعم
تخطط شركة آبل Apple الأمريكية، لإطلاق جهاز آيباد iPad جديد بقياس 10.8 بوصة، إلى جانب جهاز iPad mini مع شاشة يمكن أن يصل حجمها إلى 9 بوصات.

ووفقًا لما ذكره موقع "theverge" التقني، كشف محلل شركة آبل الشهير Ming-Chi Kuo، أن عملاق التقنية الأمريكية تعمل على تطوير نظارات الواقع المعزز الجديدة من آبل، والتى من المتوقع إصدارها عام 2022.


وسيتم إطلاق جهاز آيباد iPad الجديد، بقياس 10.8 بوصة في النصف الثاني من هذا العام، في حين سيتم إطلاق جهاز آيباد ميني iPad mini الجديد، الذي سيبلغ حجم شاشته بين 8.5 و 9 بوصة ، في النصف الأول من عام 2021 ، وفقا للمسرب التقني Ming.

ويحتوي جهاز آيباد iPad الذي يبلغ سعره 329 دولارا أمريكيا، وهو أرخص جهاز لوحي من شركة  آبل Apple، على شاشة بقياس 10.2 بوصة، في حين أن جهاز آيباد آير iPad Air الذي تبلغ قيمته 499 دولارا أمريكيا، يحتوي على شاشة بقياس 10.5 بوصة، مما يعني أن جهاز iPad مقاس 10.8 بوصة سيحتوي على شاشة أكبر من كلا الطرازين.

وسيكون جهاز آبل اللوحي آيباد ميني iPad mini، مع شاشة كبيرة يصل حجمها إلى 9 بوصة، وهي إضافة جديدة من شركة آبل، حيث تأتي أجهزة آيباد ميني iPad mini، الحالية بشاشة بقياس 7.9 بوصة.

جدير بالذكر أن شركة آبل أكدت في وقت سابق من اليوم، أنها استحوذت على شركة الواقع الافتراضي NextVR، مشيرة إلى أن الشركة تواصل الاستثمار في التكنولوجيا التي يمكن استخدامها في نوع من أجهزة الواقع المعزز أو الواقع الافتراضي.
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