بسبب آيفون 12..افتتاح مصنع معالجات جديد فى الولايات المتحدة

اقتربت شركة TSMC التايوانية عملاقة صناعة الرقائق الإلكترونية والمعالجات فى العالم من بناء مصنع بمليارات الدولارات في ولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث ستعلن الشركة عن خطة الإنتاج في أسرع وقت بعد اتخاذ القرارات خلال اجتماع مجلس الإدارة المنصرم في تايوان.





وبحسب ما ذكره موقع 9to5mac التقني، فإن شركة TSMC تتفاوض مع إدارة حكومة ترامب بشأن صفقة مهمة لإنشاء مصنع يتم تشغيله في عام 2023، حيث سيكون الإعلان عن الأمر بمثابة فوز لسياسة الرئيس ترامب التي تقوم بحملات لدعم الشركات بالتصنيع داخل الولايات المتحدة.





وتقوم شركة TSMC بتصنيع معالجات أجهزة آبل الشهيرة، المستخدمة في هواتف آيفون وآيباد، وقريبًا سيتم تزويد أجهزة Mac بالرقائق التايوانية ، حيث سيتم تزويد آيفون 12 القادم بمعالجات من الصانع التايواني.