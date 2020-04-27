هواتف iPhone 12 القادمة تحتوى على ماسح للبصمة تحت الشاشة

ظهرت تقارير جديدة تكشف عن مواصفات سلسلة آيفون الجديدة iPhone 12 والمتوقع أن يتم إصدارها في شهر أكثوبر القادم، حيث توقفت عملية إنتاجها لفترة كبيرة، بسبب تفشي فيروس كورونا.وذكر موقع WCCFtech أن هواتف iPhone 12 القادمة ستأتى مع ماسح لبصمات الأصابع تحت الشاشة، وقبل عام 2017 كانت شركة آبل تدرج في هواتفها ميزة زر بصمة الإصبع للتحقق وهى Touch ID .ومنذ إطلاق هاتف iPhone X تخلت آبل عن هذه الميزة وجعلتها زر للتعرف على الوجه أو ما يسمى بخاصية Face ID ، ولكن قررت إرجاعها مرة أخرى مع هاتف آيفون iPhone SE والمعروف كذلك بـ iPhone 9 الجديد والذى تم إطلاقه منذ عدة أيام.وضمن تقارير من صحيفة Economic News Daily كشفت عن أن هناك شراكة بين شركة GIS المصنعة للوحات اللمس وشركة BOE المصنعة لشاشات OLED صانع عرض OLED BOE وكوالكوم لإنتاج أعداد كبيرة من قارئ البصمات فوق الصوتية، لسلسلة هواتف iPhone 12 ، كما كشفت الصحيفة عن أن الهواتف تحتوى على ماسح ضوئي لبصمة الإصبع تحت الشاشة.كما ظهرت تسريبات أخرى لمحلل آبل جون بروسر Jon Prosser عن أن هواتف iPhone 12 ستستغنى عن فتحة USB-C التى تستخدم لوضع الشحن السلكى، مما يعنى ان مستخدمى هواتف آيفون السابقة على هواتف iPhone 12 لن يستطيعوا الاستفادة من شواحنهم القديمة أو إكسسوارات هذه الهواتف.