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تكنولوجيا

تسريبات جديدة تكشف أسعار هواتف iPhone 12 القادمة.. تعرف عليها

السبت 02/مايو/2020 - 01:00 ص
تسريبات جديدة تكشف
تسريبات جديدة تكشف أسعار هواتف iPhone 12 القادمة.. تعرف علي
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ندى على
بعد إعلان شركة آبل عن هاتف آيفون الجديد iPhone SE والمعروف كذلك بـ iPhone 9 والذى أطلقته الشركة منذ فترة قصيرة كأرخص آيفون حديث لها في الأسواق حيث يبدأ سعره من حوالى 399 دولارًا أمريكيًا أى ما يعادل حوالى 6.285 ألف جنيه مصرى، لازالت التسريبات تتوالى عن سلسلة الهواتف القادمة iPhone 12  والتى ينتظرها محبى الآيفون في جميع أنحاء العالم.  

وينتظر العديد من محبى هواتف آيفون السلسة الجديدة iPhone 12 حيث أنها تعتبر الهواتف الرئيسية للعام الحالى 2020، والتى ستتميز بتكنولوجيا فريدة، وذلك على عكس  iPhone SE. 


ووفقا للمسرب الشهير ومحلل آبل Jon Prosser فإن هواتف آيفون iPhone 12  القادمة ستكون عبارة عن ثلاثة هواتف مثل سلسلة هواتف   iPhone 11 ، وهى  iPhone 12 و iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max . 

هاتف آيفون iPhone 12

وسيأتى هاتف iPhone 12 بنسختين الأولى ستكون بشاشة بقياس 5.4 بوصة من نوع  OLED  وبكاميرتين وسيكون سعره 649 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى  10.200 آلاف جنيه مصرى، أما النسخة الثانية فستكون بشاشة بقياس 6.1 بوصة من نوع  OLED وبكاميرتين وسيكون سعره 749 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى 11.770 ألف جنيه مصرى. 


هاتف آيفون iPhone 12 Pro 

وكشف بروسر عن هاتف iPhone 12 Pro حيث سيكون بشاشة بقياس 6.1 بوصة من نوع  OLED ، وبأربع كاميرات، 3 كاميرات تقليدية و الكاميرا الرابعة ستكون من نوع  LiDAR ، وهى عبارة عن عدسة بتكنولوجيا تشبه المسح الضوئى للأشياء حيث أنها تعمل على تقريب الأشياء البعيدة وتسلط الضوء عليها، كما أنها تستخدم في التصوير للحصول على صور بتقنية 3D  أو ثلاثية الأبعاد.
 وسيكون سعره ب999  دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى  15.700 ألف جنيه مصرى. 

هاتف آيفون iPhone 12 Pro Max 

أما بالنسبة لهاتف السلسلة الأكثر تميزا iPhone 12 Pro Max فسيكون بشاشة بقياس 6.7 بوصة من نوع  OLED، و 3 كاميرات تقليدية و الكاميرا الرابعة ستكون من نوع  LiDAR ، وسيكون سعره ب 1.099 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى  17.268 ألف جنيه مصرى. 



 




تسريبات جديدة تكشف أسعار هواتف iPhone 12 القادمة.. تعرف عليها
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