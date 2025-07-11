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التخلي عنها بعد 20 عاما.. قصة خلع الأحذية في هذه المطارات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

التخلي عنها بعد 20 عاما.. قصة خلع الأحذية في هذه المطارات

خلع الأحذية في مطارات أميركا
خلع الأحذية في مطارات أميركا
أمينة الدسوقي

فى تقليد منتشر داخل مطارات أمريكا يعد الأغرب وهو سياسة خلع الأحذية والتى تم التخلي عنها فى واشنطن، حيث أنها أحدث خطوة تتخذها واشنطن لتحديث وتعزيز تجربة المسافرين.

خلع الأحذية في مطارات أميركا

وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، أن الركاب المسافرين عبر المطارات المحلية لن يُطلب منهم بعد الآن خلع أحذيتهم أثناء التفتيش الأمني، منهية بذلك سياسة استمرت لما يقرب من 20 عاما.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم: "إنهاء سياسة خلع الأحذية هو أحدث خطوة تتخذها الوزارة لتحديث وتعزيز تجربة المسافرين في مطارات بلادنا".

 ما قصة خلع الأحذية في هذه المطارات؟

وتعود سياسة خلع الحذاء في الولايات المتحدة الأميركية إلى عام 2002، فقد حاول مواطن في ديسمبر من العام ذاته تفجير قنبلة مخبأة في حذائه على متن رحلة جوية من باريس إلى ميامي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وبعد نحو 5 سنوات، في أغسطس 2006، فرضت إدارة أمن النقل الأميركية إجراء يلزم الركاب بخلع أحذيتهم ليتم فحصها بحثا عن متفجرات، استنادا إلى معلومات استخباراتية أشارت إلى وجود تهديد مستمر.

وتم إنشاء إدارة أمن النقل في نوفمبر 2001 خلال رئاسة جورج دبليو بوش، للإشراف على أمن جميع وسائل النقل، وذلك ردا على هجمات 11 سبتمبر من العام نفسه.

وفرضت ادارة أمن النقل في أغسطس 2006  حظرا على السوائل والمواد الهلامية والبخاخات في الأمتعة المحمولة على متن الطائرات، بعد إحباط مخطط إرهابي لتفجير متفجرات سائلة على متن عدة رحلات متجهة إلى الولايات المتحدة.

ولم يكن المسافرون الذين يستخدمون برنامج PreCheck الذى يهدف إلى تسريع  اجراءات فحص المسافرين فى المطارات الأمريكية من إدارة أمن النقل (TSA PreCheck) مضطرين لخلع أحذيتهم، حيث أنه يلزم للحصول على هذا البرنامج، يجب على المسافرين تقديم طلب والخضوع لإجراءات الموافقة لدى إدارة أمن النقل.

القواعد الخاصة مستمرة 

وقالت نويم إن القواعد الخاصة بإزالة الحزام أو المعطف أو العناصر الأخرى من الحقيبة، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو السوائل، لا تزال سارية.

مطارات أميرك خلع الأحذية في مطارات أميركا وزارة الأمن الداخلي الأميركية مطارات أمريكا خلع الأحذية

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