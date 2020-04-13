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تكنولوجيا

جسم فولاذي و4 كاميرات ومعالج A15.. عصر جديد من الآيفون بإصدار iPhone 12

الإثنين 13/أبريل/2020 - 09:02 م
iPhone 12 عصر جديد
iPhone 12 عصر جديد من الآيفون
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ندى على
يبدو أن سلسلة هواتف آيفون القادمة، iPhone 12، ستشكل عصرا جديدا وتغير شكل وتصميم الهواتف الذكية بشكل كبير، وكشفت تسريبات جديدة عن الخواص التى ستتمتع بها السلسلة الجديدة القادمة في شهر أكتوبر على الأغلب. 

وكشف المحلل التقنى Jon Prosser عن تسريبات جديدة لهواتف آيفون 12 ، حيث ذكر أن الهواتف الثلاثة وهى  iPhone 12 و iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max ستحتوى على معالج A15 وهو معالج متطور جدا يمنح الهواتف كفاءة عالية جدا، كما أنها ستتمتع بتقنية شبكة اتصالات الجيل الخامس 5G  .  

وستحصل  هواتف iPhone 12 على نظام تشغيل iOS 15 ، كما سيكون تصميمها بحواف مسطحة من الفولاذ المقاوم للصدأ بدلا من التصميم المنحني الحالي، مع جوانب مسطحة وزوايا دائرية أكثر حدة، لتشبه تصميم أيباد برو  iPad Pro الذى أعلنت عنه آبل منذ فترة قصيرة. 

وستحتوى هواتف iPhone 12 على 4 كاميرات بإضافة عدسة كاميرا جديدة إلى الكاميرات الثلاثة الموجودة في سلسلة iPhone 11. 

 وستكون عدسة الكاميرا الرابعة من نوع  LiDAR وهو عبارة عن عدسة بتكنولوجيا تشبه المسح الضوئى للأشياء حيث أنها تعمل على تقريب الأشياء البعيدة وتسلط الضوء عليها، كما أنها تستخدم في التصوير للحصول على صور بتقنية 3D  أو ثلاثية الأبعاد.

أما شاشات هواتف iPhone 12 فستكون مقاس 5.4 بوصة لهاتف  Phone 12 و 6.1 بوصة لهاتف iPhone 12 Pro و 6.7 لهاتف iPhone 12 Pro Max كما أن الهواتف سيتم تزويدها ببصمة اليد بالإضافة إلى تقنية التعرف على الوجه.  

يذكر أن آبل ستبدأ في إطلاق أول هاتف آيفون لها لهذا العام، والذى تم تأجيل إطلاقه أكثر من مرة، وهو هاتف iPhone 9  و المعروف  كذلك ب iPhone SE 2، وهو الهاتف الأرخص ثمنا في تاريخ هواتف آيفون، وذلك في 15 إبريل الحالى،  حيث سيكون حدث إطلاقه أونلاين، بينما سيظهر فى الأسواق العالمية يوم 22 إبريل. 


جسم فولاذي و4 كاميرات ومعالج A15.. عصر جديد من الآيفون بإصدار iPhone 12
جسم فولاذي و4 كاميرات ومعالج A15.. عصر جديد من الآيفون بإصدار iPhone 12
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