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تكنولوجيا

آبل تستعد لإصدار iPhone 12 بأربع كاميرات.. تفاصيل

الإثنين 06/أبريل/2020 - 07:00 م
آبل ستصدر هواتف iPhone
آبل ستصدر هواتف iPhone 12 بأربع كاميرات
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ندى على
بعد إعلان شركة آبل وضع هاتفها الجديد iPhone 9 والمعروف بـ  iPhone SE 2 على قوائم الحجز، بحيث يستطيع الراغبون في حجزه من الآن من خلال موقع الشركة الإلكترونى، لحين الإعلان عنه رسميا يوم 15 أبريل الجاري، حيث سيكون حدث إطلاقه أونلاين، بينما سيظهر فى الأسواق العالمية يوم 22 إبريل.

ولحين إصدار هاتف iPhone 9 أو iPhone SE 2 خلال الأيام المقبلة، ستتفرغ شركة آبل لمواصلة جهودها لإصدار سلسلة هواتفها الرئيسية هذا العام  iPhone 12،  والتى عبارة عن هواتف iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max والتى تعتبر إمتداد لسلسة هواتف iPhone 11 . 

وكشفت تسريبات جديدة عن أن سلسلة هواتف  iPhone 12  ستحتوى على عدسة كاميرا جديدة بالإضافة إلى الكاميرات الثلاثة الموجودة في سلسلة iPhone 11، وذكر موقع Tech Radar  أن هناك بعض الصور التى تداولها عدد من المسربين ومحللين آبل تثبت أن هواتف أيفون القادة ستكون ب 4 كاميرات ، حيث ستكون الكاميرا الرابعة بجوار الثلاث كاميرات الموجودة في الخلف. 

وستكون العدسة الكاميرا الرابعة من نوع  LiDAR وهو عبارة عن عدسة بتكنولوجيا تشبه المسح الضوئى للأشياء حيث انها تعمل على تقريب الأشياء البعيدة وتسليط الضوء عليها، كما أنها تستخدم في التصوير للحصول على صور بتقنية   3-D أو ثلاثية الأبعاد. 

وذكر الموقع أن عدسة الكاميرا الجديدة لهواتف آيفون 12 هى نفس الكاميرا التى ظهرت في أجهزة أيباد iPad Pro 2020 والتى أعلنت  شركة آبل منذ أيام.  

وكان تقرير صادر من وكالة بلومبيرج، قد ذكر أن شركة أبل في طريقها لإطلاق سلسلة هواتف iPhone 12 التى ستصدر بتقنية 5G ، وذلك في شهر سبتمبر أو أكتوبر العام الحالى، بالرغم من الصعوبات التى تواجهها من بطء الإنتاج بسبب تفشى فيروس كورونا.

آبل تستعد لإصدار iPhone 12 بأربع كاميرات.. تفاصيل
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