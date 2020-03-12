آيفون الجديد سيكون بشاشتين.. تعرف على التفاصيل





وفسر الخبراء تلك التسريبات بأن آبل ترغب فى الرد على منافسها وغريمها التقليدي ساموسنج الكورية الجنوبية، التى أطلقت 3 اجهزة تعمل بشاشة قابلة للطى هى GALAXY FOLD، و GALAXY FOLD 2، و GALAXY Z FLIP.





وكشفت بعض المصادر من داخل آبل أن الشركة تعكف على تسجيل براءة إختراع جديدة لشاشتين مدمجتين فى هاتف واحد، ولكن بسمك رفيع للغاية من أجل التجهيز لإطلاق هاتفها الأول بشاشة قابلة للطى.





وهناك آراء أخرى بأن آبل لن تقوم بذلك، بل ستقدم هاتق يحتوى على شاشتين متلاصقتين مثل الذى سبق وقدمته كلًا من LG الكروية، و ZTE الصينية.





ونفس الأمر تخطط له مايكروسوفت الأمريكية التى تحاول العودة لسوق الهواتف الذكية بجهاز مزدوج الشاشة، بعدما سجلت براءة إختراع بإسم Surface Duo، وطرحت جاهز لوحى بنفس التقنية.



