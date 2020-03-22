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تكنولوجيا

بعد آيباد برو iPad pro .. أبل ستصدر جهازا جديدا في هذا الموعد

الأحد 22/مارس/2020 - 07:52 ص
بعد أيباد برو iPad
بعد أيباد برو iPad pro .. أبل ستصدر أيباد جديد
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ندى على
ذكرت صحيفة  DigiTimes أن شركة أبل ستقوم بإصدار جهاز أيباد جديد، خلال الربع الربع من العام الحالى 2020. 


وسيتميز الأيباد الجديد بشاشة 12.9 بوصة، كما أنه سيحتوى على شاشة بتقنية LED، وسيكون بسمك أرفع وبحجم أخف من جهاز الأيباد الذى تم إصداره مؤخرا، كما أنه سيحصل على كل مميزات الأيباد السابق. 


ومؤخرا أعلنت شركة أبل عن  إصدار أجهزة أيباد برو  iPad Pro بتقنية لوحة لمس جديدة وفريدة  من نوعها، حيث أن وستتفوق لوحة اللمس الجديدة على التقنية التى تعمل بها لوحة اللمس الموجودة حاليا في أجهزة أيباد والتى من نوع  Smart Keyboard Folio .


وتتوفر أجهزة iPad Pro عبر الشراء من الإنترنت في 30 دولة حول العالم، بأسعار تبدأ من 799 دولارا في أمريكا و949 دولارا لطراز LTE.

 
ويمكن شراء لوحة مفاتيح Magic Keyboard فى شهر مايو القادم بسعر 299 دولارا لمقاس 11 بوصة، و 349 دولارًا  لمقاس 13 بوصة.


وكان تقرير صادر من وكالة بلومبيرج، قد ذكر أن شركة أبل في طريقها لإطلاق سلسلة هواتف iPhone 12 التى ستصدر بتقنية 5G، وذلك في شهر سبتمبر أو أكتوبر العام الحالى، بالرغم من الصعوبات التى تواجهها من بطء الإنتاج بسبب تفشى فيروس كورونا.

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