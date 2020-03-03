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تكنولوجيا

بكاميرا ثلاثية ولوحة مفاتيح فريدة.. أبل تصدر iPad Pro في هذا الموعد

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 11:45 ص
بكاميرا ثلاثية و
بكاميرا ثلاثية و لوحة مفاتيح فريدة .. أبل تصدرiPad Pro
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ندى على
كشف موقع 9to5Mac أن شركة أبل ستقوم بإصدار جهاز أيباد برو  iPad Pro في نهاية شهر مارس الحالى، بتقنية لوحة مفاتيح  جديدة وفريدة  من نوعها. 

وستتفوق لوحة المفاتيح الجديدة على التقنية التى تعمل بها لوحة المفاتيح الموجودة حاليا في أجهزة أيباد والتى من نوع  Smart Keyboard Folio . 

وستعمل لوحة المفاتيح الجديدة على الاتصال بالكمبيوتر عن طريق منفذ مغناطيسي، وستكون اللوحة الجديدة مغطاة بطبقة من المطاط والذى سيعمل على تقليل الأصوات الصادرة عند الكتابة على الشاشة، كما أنها تتميز بسرعة كبيرة من نوعها هن الضغط عليها، بالإضافة إلى أنها ستكون أكثر حساسية للمس من الشاشات القديمة. 

وسيأتى جهاز iPad Pro بشاشة 12 بوصة، وسيحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية العدسة، بما في ذلك جهاز استشعار بتقنية  3D ToF، ومن المحتمل أن يحصل جهاز iPad Pro على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة شبيهة بتلك الموجودة في هواتف أيفون 11، كما أنه من المتوقع أن يصدر iPad Pro بقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة.

وكان موقع MacRumors  قد ذكر أن إنتاج هواتف آيفون من شركة أبل لن يتحسن حتى الربع الثاني من العام الحالى  2020، وذلك بسبب تفشى فيروس كورونا، حيث كان من المفترض أن يبدأ الموردون الصينيون والشركات الصينية في التجهيز لإطلاق الأيفون الجديد في الأسبوع الثالث من شهر فبراير الماضى.
بكاميرا ثلاثية ولوحة مفاتيح فريدة.. أبل تصدر iPad Pro في هذا الموعد
بكاميرا ثلاثية ولوحة مفاتيح فريدة.. أبل تصدر iPad Pro في هذا الموعد
بكاميرا ثلاثية ولوحة مفاتيح فريدة.. أبل تصدر iPad Pro في هذا الموعد
بكاميرا ثلاثية ولوحة مفاتيح فريدة.. أبل تصدر iPad Pro في هذا الموعد
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