آبل تطلق تحديث ios 13.3.1 رسميا لـ آيفون و آيباد.. اعرف جهازك سيحمله أم لا

كشفت شركة آبل "Apple" الأمريكية رسميًا منذ قليل تحديثا جديدا لنظامي التشغيل iOS وآيباد أو إس يحمل الرقم iOS 13.3.1، بهدف إصلاح بعض المشاكل التى ظهرت فى التحديث السابق، ومن أهمها تعطل خدمة الإشعارات لدى بعض المستخدمين.
وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، يعالج الإصدار الجديد المشكلة التي تؤدي إلى تعطل خدمة الإشعارات لدى بعض المستخدمين في هواتف آيفون، وأيضًا عدم تحميل الصور فى برنامج البريد Mail.
وبالنسبة إلى المشكلات الأخرى التي يحلها تحديث iOS 13.2.3،تِشوش الصوت فى فى خاصية carplay حين تلقى مكالمة عبر هاتف آيفون الخاص بك.
كما يحتوى على بعض الميزات الأخرى منها إمكانية إضافة جهة اتصال دون إدخال رمز مرور الهاتف عند إنتهاء وقت تشغيل الشاشة، وتبلغ مساحة التحديث 188 ميجابايت.
وفيما يلى قائمة الأجهزة التى يمكنها تحميل التحديث الجديد :
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone SE
12.9-inch iPad Pro 3rd generation
12.9-inch iPad Pro 2nd generation
12.9-inch iPad Pro 1st generation
10.5-inch iPad Pro
9.7-inch iPad Pro
iPad Air 3rd generation
iPad Air 2
iPad 6th generation
iPad 5th generation
iPad mini 5th generation
iPad mini 4
iPod touch 7th generation