AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

آبل تطلق تحديث ios 13.3.1 رسميا لـ آيفون و آيباد.. اعرف جهازك سيحمله أم لا

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:31 م
ios 13.3.1
ios 13.3.1
Advertisements
كريم جمال
كشفت شركة آبل "Apple" الأمريكية رسميًا منذ قليل تحديثا جديدا لنظامي التشغيل iOS وآيباد أو إس يحمل الرقم iOS 13.3.1، بهدف إصلاح بعض المشاكل التى ظهرت فى التحديث السابق، ومن أهمها تعطل خدمة الإشعارات لدى بعض المستخدمين.

وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، يعالج الإصدار الجديد المشكلة التي تؤدي إلى تعطل خدمة الإشعارات لدى بعض المستخدمين في هواتف آيفون، وأيضًا عدم تحميل الصور فى برنامج البريد Mail.

وبالنسبة إلى المشكلات الأخرى التي يحلها تحديث iOS 13.2.3،تِشوش الصوت فى فى خاصية carplay حين تلقى مكالمة عبر هاتف آيفون الخاص بك.

كما يحتوى على بعض الميزات الأخرى منها إمكانية إضافة جهة اتصال دون إدخال رمز مرور الهاتف عند إنتهاء وقت تشغيل الشاشة، وتبلغ مساحة التحديث 188 ميجابايت.

وفيما يلى قائمة الأجهزة التى يمكنها تحميل التحديث الجديد :

iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone SE
12.9-inch iPad Pro 3rd generation
12.9-inch iPad Pro 2nd generation
12.9-inch iPad Pro 1st generation
10.5-inch iPad Pro
9.7-inch iPad Pro
iPad Air 3rd generation
iPad Air 2
iPad 6th generation
iPad 5th generation
iPad mini 5th generation
iPad mini 4
iPod touch 7th generation
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

آبل تطلق تحديث iOS 13.2.3 الجديد لحل مشكلات الإصدار السابق

ميزة الشبح الجديدة في واتساب.. اقرأ الرسائل بدون معرفة أحد

أصبحت ضربا من الماضي.. لا تشتري هواتف أيفون 11

أفضل الهواتف الذكية فى 2019.. iPhone 11 Pro الأول

أفضل هواتف للتصوير في 2019.. كاميرا iPhone 11 Pro خارقة

حصاد 2019| أبرز ما قدمته أبل الأمريكية طوال العام.. فيديو

ترشيحاتنا

شاهد .. سيارة مسرعة تقتحم رصيفا وتقذف سيدة مسنة في الهواء

الهلال مهدد بفقدان أبرز أسلحته أمام الأهلي بـ دوري أبطال أفريقيا

خطة ترامب للسلام .. الرئيس الأمريكي يوجه الشكر لدول عربية

صفقة القرن.. بوادر خلاف إسرائيلي أمريكي بسبب هذا الأمر

الاعترافات الكاملة لـ الجزار المتهم بقتل أسرة كفر الدوار.. وتأجيل القضية لـ 30 يناير

حقيقة وفاة شاب مصري بمدينة ووهان في الصين بسبب الكورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجاء الجداوي تهنئ غادة والي بمنصبها الجديد.. صور

الكاتب باولو كويلو يكشف مفاجأة عن لاعب كرة السلة الراحل كوبي براينت

بألحانها الأخاذة.. السمسمية تأسر جمهور معرض الكتاب