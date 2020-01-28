آبل تطلق تحديث ios 13.3.1 رسميا لـ آيفون و آيباد.. اعرف جهازك سيحمله أم لا

كشفت شركة آبل "Apple" الأمريكية رسميًا منذ قليل تحديثا جديدا لنظامي التشغيل iOS وآيباد أو إس يحمل الرقم iOS 13.3.1، بهدف إصلاح بعض المشاكل التى ظهرت فى التحديث السابق، ومن أهمها تعطل خدمة الإشعارات لدى بعض المستخدمين.





وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، يعالج الإصدار الجديد المشكلة التي تؤدي إلى تعطل خدمة الإشعارات لدى بعض المستخدمين في هواتف آيفون، وأيضًا عدم تحميل الصور فى برنامج البريد Mail.





وبالنسبة إلى المشكلات الأخرى التي يحلها تحديث iOS 13.2.3،تِشوش الصوت فى فى خاصية carplay حين تلقى مكالمة عبر هاتف آيفون الخاص بك.





كما يحتوى على بعض الميزات الأخرى منها إمكانية إضافة جهة اتصال دون إدخال رمز مرور الهاتف عند إنتهاء وقت تشغيل الشاشة، وتبلغ مساحة التحديث 188 ميجابايت.





وفيما يلى قائمة الأجهزة التى يمكنها تحميل التحديث الجديد :



