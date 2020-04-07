تسريب صور iphone 12.. تصميم مبهر وأنيق..شاهد



وبحسب التسريبات السابقة جاء iphone 12 بكاميرا أساسية رباعية، مع تصميم معدني أنيق ورفيع مستوحي من الماضي، ويتضح ذلك تحديدًا من الإطار المحيط بالهاتف الذى يشبه نفس إطار iphones 5 الذى صدر فى عام 2012 ولكن بلغة تصميم العام الجارى.

كشف موقع فون آرينا التقني عن مجموعة من الصور المسربة التى تكشف تصميم هاتف آيفون 12 المنتظر، والذى ستطرحه آبل الأمريكية فى الربع الخير من العام الجارى 2020.

















وأكد اثنان من اليوتيوبرز هما جون بريسور و فيليب كوروي أن هذه التسريبات هي الأخيرة، وسيظهر بالفعل آيفون 12 مطابقًا تمامًا للصور المنشورة، وسيظهر الهاتف فى أكتوبر، أو بحلول أوائل شهر نوفمبر.





وسيأتى iPhone 12 Pro بشاشة قياس 6.1 بوصة، بينما iPhone 12 Pro Max بشاشة يبلغ قياسها 6.7 بوصة، بالإضافة لهاتفي iPhone 12 بشاشة 5.4 بوصة، وشقيقه الأكبر iPhone 12 Plus بشاشة قياسها 6.1 بوصة.



