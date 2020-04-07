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تكنولوجيا

تسريب صور iphone 12.. تصميم مبهر وأنيق..شاهد

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 05:46 ص
آيفون 12
آيفون 12
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كريم جمال
كشف موقع فون آرينا التقني عن مجموعة من الصور المسربة التى تكشف تصميم هاتف آيفون 12 المنتظر، والذى ستطرحه آبل الأمريكية فى الربع الخير من العام الجارى 2020.

وبحسب التسريبات السابقة جاء iphone 12 بكاميرا أساسية رباعية، مع تصميم معدني أنيق ورفيع مستوحي من الماضي، ويتضح ذلك تحديدًا من الإطار المحيط بالهاتف الذى يشبه نفس إطار iphones 5 الذى صدر فى عام 2012 ولكن بلغة تصميم العام الجارى.

Major iPhone 12 Pro 5G leak reveals new camera design and LiDAR scanner



iPhone-12-LiDAR-scanner-camera.jpg

وأكد اثنان من اليوتيوبرز هما جون بريسور و فيليب كوروي أن هذه التسريبات هي الأخيرة، وسيظهر بالفعل آيفون 12 مطابقًا تمامًا للصور المنشورة، وسيظهر الهاتف فى أكتوبر، أو بحلول أوائل شهر نوفمبر.

وسيأتى iPhone 12 Pro بشاشة قياس 6.1 بوصة، بينما iPhone 12 Pro Max بشاشة يبلغ قياسها 6.7 بوصة، بالإضافة لهاتفي iPhone 12 بشاشة 5.4 بوصة، وشقيقه الأكبر iPhone 12 Plus بشاشة قياسها 6.1 بوصة.

وكان تقرير صادر من وكالة بلومبيرج، قد ذكر أن شركة أبل في طريقها لإطلاق سلسلة هواتف iPhone 12 التى ستصدر بتقنية 5G ، وذلك في شهر سبتمبر أو أكتوبر العام الحالى، بالرغم من الصعوبات التى تواجهها من بطء الإنتاج بسبب تفشى فيروس كورونا.

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