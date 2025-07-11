خطة متكاملة وانطلاقة قوية.. الزمالك يبدأ مشروع فيريرا بـ5 تعاقدات مؤثرة

بدأ نادي الزمالك خطواته العملية نحو إعادة تشكيل الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا للموسم الجديد، في إطار مشروع فني شامل يقوده المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، بالتنسيق الكامل مع مجلس إدارة النادي.

ويعمل الزمالك على تكوين فريق أكثر توازنًا وانسجامًا، من خلال خطة تعاقدية نشطة تستهدف دعم الصفوف بعناصر تجمع بين الخبرة والشباب، وتسد الثغرات التي ظهرت في الموسم الماضي، سواء في الخطوط الدفاعية أو الهجومية.

وكشف مصدر داخل القلعة البيضاء أن الزمالك أنهى التعاقد مع خمسة لاعبين جدد حتى الآن، يمثلون إضافة قوية فنيًا وتكتيكيًا، وجاءت أسماؤهم كالتالي:

أحمد شريف: جناح هجومي سريع يتميز بالاختراقات على الأطراف وصناعة الفارق في المباريات المغلقة.

المهدي سليمان: حارس مرمى صاحب خبرة كبيرة في الدوري المصري، ويُنتظر أن يضيف ثباتًا للخط الخلفي.

شيكو بانزا: مهاجم دولي من الكونغو، يجيد اللعب كمهاجم صريح أو جناح أيسر، وتبلغ قيمته السوقية نحو 800 ألف يورو.

عمرو ناصر: مهاجم قادم من فاركو، يمتلك حس تهديفي وتحركات ذكية داخل منطقة الجزاء.

آدم الكايد: جناح فلسطيني لفت الأنظار بتألقه اللافت مع منتخب بلاده "الفدائي"، ويعد من الصفقات الواعدة.

وتهدف هذه التعاقدات إلى إعادة التوازن الفني للفريق، مع توفير بدائل قوية في كل مركز، خاصة في الهجوم والدفاع، وإضفاء روح جديدة وديناميكية أعلى على الأداء الجماعي للفريق.

يأتي ذلك ضمن خطة متكاملة يقودها فيريرا، وتشمل معسكرًا مغلقًا بالعاصمة الإدارية خلال يوليو، بالإضافة إلى عدة مواجهات قوية، بهدف دمج العناصر الجديدة ورفع الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق المنافسات المحلية والقارية.