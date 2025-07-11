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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المقرر الأممي المعني بالفقر: حكومة نتنياهو جعلت الحياة في غزة مستحيلة

نتنياهو
نتنياهو
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يوضح أن المقرر الأممي المعني بمسألة الفقر، قال إن حكومة نتنياهو جعلت الحياة في قطاع غزة مستحيلة، وأن  سموتريتش وبن جفير يريدان تهجير الفلسطينيين من غزة لإعادة احتلالها مرة أخرى.


وأوضح أن  الوضع في غزة كارثي وخطير للغاية، وإسرائيل تفرض حصارا خانقا على غزة، وعدد كبير من الفلسطينيين قتلوا جراء سوء التغذية ونقص الطعام والماء والأدوية.


وتابع: لا مكان آمنا في قطاع غزة، وإسرائيل حولت قطاع غزة إلى جحيم، وأن  حكومة نتنياهو تضم مجرمي حرب وتدعم استخدام المجاعة سلاحا في غزة.


ولفت إلى أنه يجب إنهاء حصار غزة فورا وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ويجب فرض عقوبات على إسرائيل واتباع المسار الدبلوماسي لإنهاء حرب غزة بشكل فوري.


وأشار إلى أن  إسرائيل تستخدم قوة غاشمة لفرض سياستي التطهير العرقي والتهجير مما يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.


 

القاهرة الإخبارية قطاع غزة غزة نتنياهو حكومة نتنياهو

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