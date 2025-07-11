جمعية المرافعات ونسور عين شمس بكلية الحقوق يتأهلان لنهائي قضاة المستقبل

حقق طلاب كلية الحقوق جامعة عين شمس إنجازًا جديدًا بتأهل فريقَيها "جمعية المرافعات" و"نسور عين شمس" إلى الجولة النهائية من مسابقة "قضاة المستقبل".

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق.

تُنظّم المسابقة كلية الحقوق بجامعة المنصورة، وتُعد من أبرز الفعاليات التي تُقام على مستوى كليات الحقوق بالجامعات المصرية.

وفي سياقه أشاد الأستاذ الدكتور محمد صافي، عميد الكلية، بالأداء المتميز للطلاب خلال التصفيات، وقدم لهم التهنئة على هذا التأهل المستحق، مؤكدًا على دعم الكلية الكامل لهم في المرحلة النهائية. كما قدّم عميد الكلية الشكر لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، وموظفي إدارة رعاية الشباب على جهودهم ودعمهم المتواصل للطلاب.