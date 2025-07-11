جامعة حلوان في أسبوع.. إنجازات أكاديمية واستعدادات لبدء اختبارات القدرات

أحداث هامة شهدتها جامعة حلوان هذا الأسبوع حيث استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ولفيف من السادة أعضاء مجلس النواب، والدكتور أحمد إبراهيم رئيس حي حلوان، حيث التقى العلماء والمفكرين، في مجمع الفنون والثقافة، وذلك على هامش مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث أحمد على إبراهيم عضو مجلس النواب، بعنوان أثر تطبيق الحوكمة على تعزيز أهداف التنمية المستدامة.

كما عُقد مجلس جامعة حلوان وإستهل جلسته المنعقدة بتحية تقدير وإجلال للقوات المسلحة المصرية، بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو 2025، التي مثّلت نقطة تحول فارقة في تاريخ الوطن، وأنقذت البلاد من الانزلاق نحو المجهول.

ولتعزيز العلاقات الدولية استقبلت الجامعة وفداً من جامعة شاندونج نورمال الصينية لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي، كما شاركت الجامعة في مؤتمر الفولبرايت دعم التعليم الثنائي اللغة والاحتفال بمرور 20 عامًا على برنامج FLTA.

كما عُقد مجلس شئون التعليم والطلاب لمناقشة قرارات هامة تدعم العملية التعليمية والمشروعات الطلابية، وناقش المجلس مجموعة من البنود الجوهرية، كان من أبرزها تطوير البرامج الدراسية.

كما أعلنت الجامعة عن الخدمات الجامعية الداعمة للحياة الطلابية والتي تعد ركيزة أساسية لبناء بيئة تعليمية متكاملة، بهدف تعزيز تجربة الطالب الجامعية، وتوفير الدعم اللازم له خلال سنوات الدراسة.

وفي ظل اهتمام الجامعة بالطلاب الوافدين تم تنظيم معرض "إبداعات عربية" ، وتضمن عرض لأعمال فنية متنوعة من تنفيذ الطلاب الوافدين.

وفي ظل الاهتمام بالبحث العلمي استقبل مركز أبحاث النانوتكنولوجي بالجامعة طالبات من كلية البنات جامعة عين شمس للتدريب الصيفي لتطوير المهارات العلمية للطلاب.

وفي سياق متصل شاركت جامعة حلوان في النسخة الثالثة من جوائز التميز الداخلي بالجامعات الحكومية لعام 2025، وفي هذا السياق، نظمت الجامعة ورشة عمل تدريبية لسفراء التميز ضمن الاستعدادات لتطبيق منظومة الجوائز الداخلية في نسختها الأولى بجامعة حلوان، بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات.

وفي إطار الحملة الاعلامية عن كليات وبرامج الجامعة تم التعريف بالمعهد_الفني_للتمريض، كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان "ذات التاريخ العريق والريادة في الإبداع والتصميم"، وتم الاعلان عن برنامج معلم البيولوجي باللغة الإنجليزية بكلية التربية.

ومع اقتراب فتح التسجيل لاختبارات القدرات أعلنت

الجامعة عن مواعيد فتح باب التقديم لاختبارات القدرات للعام الجامعي 2025/2026 وطرق التقديم، وطرحت دليل اختبارات القدرات لكلية التربية الفنية.

وفي مجمع الفنون والثقافة عقدت مناقشة عن المعالجات التصميمية للحيزات الداخلية للمنشأت الطبية"، وقدم طلاب علوم المسرح بآداب حلوان عروض مشروعات التخرج على مسرح المجمع.

وفي نادي جامعة حلوان تم الإعلان عن إطلاق عدة أكاديميات وأنشطة رياضية، في توسع يعكس رؤية مجلس إدارة النادي على دعم كل فئات المجتمع وتعزيز التفاعل الرياضي لصالح جامعة حلوان والساحة الرياضية المصرية.

وفي جامعة حلوان التكنولوجية الدولية عُقد المؤتمر السنوي للتعليم التكنولوجي ACTE 2025 بحضور دولي بارز وشراكة كورية متميزة، وقدم طلاب الميكاترونكس مشاريع ابتكارية متميزة.

وفي جامعة حلوان الأهلية عُقد المعرض السنوي الثاني لبرنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية.