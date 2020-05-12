لأصحاب iphone.. طريقة حظر المكالمات والرسائل المزعجة..فيديو

وبالتالى يكون الحل الأبسط هو غلق الهاتف تمامًا أو فرض وضع الطيران، وبالتالى عدم تلقى أى مكالمة هامة فى العمل على سبيل المثال، او حتي من صديق، بسبب عدم معرفة إمكانية توافر حل أذكي وأفضل، وفى نفس الوقت يحترم خصوصيتك.

1- قم بحظر الشخص المزعج على التطبيق الذى يلاحقك من خلاله، مثل واتسآب أو فايبر، وبالتالى لن يزعجك مرة أخري.





2- احظر هذا الشخص من الإتصال بك من خلال إيجاد جهة الاتصال التي تريد حظرها، وواختار edit، ولنزل لسفل الشاشة واضغط على block أو حظر.





2- اذا كان يطاردك من تطبيق فيس تايم Facetime ، افتح التطبيق من الإعدادات العامة لهاتفك، وستظهر لك قائمة الحظر ثم ضع بها الرقم الذى تريد حظره.





3- حظر الرسائل أيضًا يتم من خلال فتحها من الإعدادات العامة لهاتفك، ستجد قائمة المحظورين، اضغط عليها واختر جهة الإتصال أو الرقم المراد منعهم.





4- أما البريد الإلكتروني، بمجرد فتح البريد الوارد إليك اضغط على العنوان المراد حظره، وسيتم حظره فى الحال.



